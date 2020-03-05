'Putin ve Erdoğan, mevcut Soçi mutabakatlarını revize edebilir'

Sputnik'e demeç veren Tarasov, Putin ve Erdoğan'ın İdlib'deki gelişmeler üzerine yapacağı zirveden beklentilerini anlattı.

Bugünkü zirvenin çok büyük önem taşıdığını kaydeden Tarasov, "Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi, hiç olmadığı kadar ciddi bir görüşme olacak. Zira Soçi mutabakatlarında oluşan 'deliklerin' kapatılması gerekecek" dedi.

Suriye'deki güncel duruma bağlı olarak önceki mutabakatlarda değişiklikler ve eklemeler yapılabileceğini kaydeden Tarasov, "Belge revize edilebilir, daha net tanımlayıcı maddeler eklenebilir. Türkiye, Suriye, İran ve Rusya'nın bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin bir yol haritası ortaya koyulmalı" ifadelerini kullandı.