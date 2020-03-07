Rus uzman: Türkiye, Rusya ve Suriye’nin siyasi iradesi İdlib’de uzun süreli ateşkes sağlar

Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Enstitüsü (IMEMO RAN) kıdemli araştırmacısı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Nikolay Surko, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da gerçekleştirdiği zirveden çıkan sonuçları değerlendirdi.

‘Tampon bölgenin korunmuş olması önemli’

Rus uzman, İdlib’deki tampon bölgeyi muhafaza etmenin Türkiye için önemli olduğunu söyledi: ''Erdoğan için tampon bölgenin korunmasını sağlamak önemliydi. Özellikle bu konuda anlaşmaya varmak için, sığınmacıların ve Türkiye yanlısı oluşumların kalabilecekleri bir yerin olması ve Türkiye’nin İdlib’in en azından bir kısmını kontrol edebilmesi için geldi.”

‘Uzun süreli ateşkes Türkiye, Rusya ve Suriye’nin siyasi iradesine bağlı’

Moskova’da varılan anlaşmaların uygulanması için hem Türkiye’nin hem de Rusya ve Suriye’nin siyasi iradesinin büyük önemi olacağını vurgulayan Surko, şöyle konuştu:

“Durumun bu çözümü kısa ve belki de orta vadeye yönelik. Moskova’da, Şam’da ve Ankara’da siyasi irade gösterilecek ve anlaşmaya gerçekten de uyulacaksa yeterince uzun süreli bir ateşkes ve durumun şu anda olduğu gibi kalmasını bekleyebiliriz. Suriyelilerin Türkiye ile askeri çatışmaya ihtiyaçları yok. Suriyeliler tüm maddelere titizlikle uyacak, çünkü gerginliğin devam etmesini istemezler.”

‘Radikallerin yok edilmesi için taraflar bir etkileşim modeli bulabilecekler’

İdlib’deki radikal meyilli örgütleri yok etme konusunun da çözülebileceğine dikkat çeken Surko şunları söyledi:

“Eğer Türkiye bu konuda işbirliği yaparsa, en radikallerin imha edilmesi mümkün. Zaten olan da buydu, fakat süreç çok ağır ilerliyordu. Özel kuvvetlerin faaliyetleriyle, nokta atışlarla bunların yapılması gayet mümkün ve ben, tarafların bir etkileşim modeli bulabileceklerine inanıyorum. Eğer kararlı politika sürdürülür, karşılıklı anlayış olursa bu çözülebilecek bir konu. Her şey, siyasi iradeye ve bir takım tavizlere gitme niyetine bakar. Önemli bir husus, Rusya’nın da bu konuda hazır olması.”