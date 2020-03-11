Uzmanlar: Petrol fiyatındaki düşüşten Riyad sorumlu

Sputnik’e konuşan yabancı uzmanlar, Suudi Arabistan’ın ham petrol fiyatlarını ve arzını manipüle ettiğini belirtti.

Sırbistanlı enerji uzmanı Yelica Putnikovic, Rusya’nın, Suudi Arabistan’ın son 10 yıldır uyguladığı politikayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Putnikovic, “Suudi Arabistan ve ABD’nin daha önce ham petrol fiyatlarını düşürerek Rusya’nın ekonomik büyümesini engelleme çabası içinde anlaşma yaptığını hatırlatırım. Petrol fiyatı varil başına yaklaşık 30 dolara inmişti. Sonra Suudi Arabistan, küresel ham petrol piyasasında rakibi olan ABD’nin aşırı büyük rekabet oluşturduğunu görünce OPEC üyesi ülkeler arasında müzakere süreci başladı” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın geçen yıl, varil başına 80 dolar amaçladıklarını açıkladığını hatırlatan Putnikovic, şimdi Riyad’ın aksine petrolü ucuzlatmaya çalıştığına dikkat çekerek, “Bunun bir manevra, ekonomik değil politik bir olay olduğu ortada. Ayrıca petrolün ucuzlamasının, koronavirüs kaynaklı düşük taleple ilgili olduğu da ortada ve Suudi Arabistan tüm bunları, ham petrol fiyatları ve arzı üzerindeki manipülasyonunu haklı göstermek için kullanıyor” yorumunda bulundu.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Uluslararası Enerji Güvenliği Araştırma Merkezi Başkanı Huang Xiaoyong, petrol fiyatlarındaki düşünün 3 olası nedenini belirleyerek bunların, koronavirüs salgını, Suudi Arabistan-Rusya çıkar çatışması ve Riyad ile Washington arasındaki rekabet olduğunu belirtti.

Huang, “Suudi Arabistan, şist petrol ve doğalgaz üretimiyle ilgili projelere 100 milyar dolar yatıracağını açıklamıştı. ABD bu pazarda önemli bir paya sahip, aynı zamanda bu ülkede petrol üretimi çok maliyetli. Bu yüzden düşük fiyatlar, ABD’yi bu pazardaki payını azaltma konusunda yardımcı olabilir” diye konuştu.

Japon Okachi ＆ Co. şirketinden bir uzman, Riyad’ı tutarsız ekonomik politika uygulamakla suçladı.

Uzman, “Şu ana kadar petrol üretiminin kısıtlanması gerektiğini savunan, ama şimdi üretimi artıracağını açıklayan Suudi Arabistan’ın bu davranışı hayal kırıklığına yol açtı” dedi.

2015-2016’da varil başına 30 dolara kadar düşen petrol fiyatlarının toparlanmasının bir yıl sürdüğünü hatırlatan uzmanın görüşüne göre, şimdi de fiyatların kademe kademe eski seviyelere döneceğinden emin.