Energy Aspects: Moskova, Riyad'a göre düşük petrol fiyatlarına daha uzun süre dayanabilir

Uzmanlar, petrol piyasasında yaşanan fiyat savaşında Rusya’nın OPEC+’daki rakibi Suudi Arabistan'dan daha avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.

İngiliz analitik şirketi Energy Aspects uzmanları, OPEC üyesi ülkeler ve OPEC+’nın potansiyellerini analiz etti.

Analistler, fiyat savaşını en düşük fiyata sahip olanın değil, düşük fiyatlara dayanabilecek kapasiteye sahip olanın kazanacağını kaydetti:

"Rusya'nın Suudi Arabistan ve diğer birçok OPEC üreticisinden uzun vadeli düşük fiyatlara dayanabilecek daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyoruz. Nisan 2015'ten bu yana, döviz rezervlerini 140 milyar dolar artırarak 436 milyar dolara çıkardı ve birkaç yıl sürebilecek petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı bir tampon oluşturdu. Rusya Maliye Bakanlığı, 6-10 yıl boyunca 25-30 dolar civarındaki petrol fiyatlarıyla başa çıkabileceğini iddia ediyor. Bu abartı olsa bile, Rusya kesinlikle uzun bir düşük fiyat dönemiyle başa çıkabilecektir."

Suudi Arabistan’ın doğrudan makro-ekonomik veya mali bir krizle karşı karşıya kalmasının uzak bir ihtimal olduğunu belirten uzmanlar, ancak petrol fiyatının varil başına 35-40 dolar aralığında sürdürmesi durumunda ülke ekonomisinin zarar göreceğini ifade etti.