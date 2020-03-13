‘ABD ne pahasına olursa olsun Astana formatını yıkmayı hayal ediyor’

'Astana formatını sürdürmek Rusya ve Türkiye için son derece önemli'

Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, halihazırda Rusya ve Türkiye için İdlib’de en önemli şeyin iki görevin yerine getirilmesi olduğunu belirterek, “Öncelikle, Türk ve Suriye orduları arasındaki çatışma olasılığının önlenmesi gerekiyor. Bu, uygulamada, doğrudan silahlı çatışmayı önlemeye yardımcı olacak tampon bölgenin oluşturulması anlamına geliyor. Ayrıca Rus, Suriyeli ve Türk askerler için davranış kurallarının belirlenmesi ve netleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin etkili olması için önceki formatların da korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Fenenko, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Astana formatını sürdürmek Rusya ve Türkiye için son derece önemli, zira bu format geçen ay yaşanan olaylar yüzünden neredeyse sarsılıyordu. Sorun şu ki şu anda Amerikalılar, Astana formatını bozmak için büyük oynuyor, çünkü bu formatı, Rusya’nın Ortadoğu’daki dış politikasının temel kaynağı olarak görüyor. ABD yatıp kalkıp Astana formatını ne pahasına olursa olsun yıkmayı hayal ediyor. Onların görüşüne göre, bunun en kolay yolu, Rusya ve Türkiye’nin birbiriyle çatışması. Bu yüzden yeni imzalanan anlaşma ve öngördüğü eylemler, iki ülke arasındaki müzakere formatını ve ortak tedbirleri koruma çabası”.

Her iki tarafın istekli olması durumunda Ankara ve Moskova’nın İdlib’deki ortak adımlarının başarılı ve uzun vadeli nitelik taşıyabileceğini kaydeden Fenenko, “Bazıları, Rusya ve Türkiye liderlerinin Moskova’da vardığı anlaşmalar için geçici demişti, ama gördüğümüz gibi meyvesini vermekle kalmıyor ayrıca yeni anlaşmaların sağlanmasına da yol açıyor. Elbette anlaşmaların vadesi iki liderin iradesine bağlı. Türk yönetimi, Amerikalılarla işbirliği yapmamayı tercih etti, çünkü onlardan gerçek bir destek görmedi, aksine 15 Temmuz’da onların esindirdiği darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla tüm bunlar Rus-Türk işbirliğini derinleştiriyor” yorumunda bulundu.