Onet portalında yayınlanan makalede, son günlerde koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için İtalya'ya gelen 15 Rus uçağının, uzman virologlar ve teşhis ekipmanlarının yanı sıra solunum cihazları ve koruyucu kıyafetler ulaştırdığı belirtildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi: "Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nin ulaşımı engellemesi ve Aviano’daki büyük hava üssü de dahil olmak üzere İtalya'da askeri üsleri bulunan ABD’nin yardım etmemesinin yanında Rusya’nın eylemleri, AB ve NATO dahil olmak üzere Batılı kuruluşların otoritesine güçlü bir darbe indiriyor."

Rusya’nın koronavirüsle mücadelede İtalya’ya yaptığı yardımın Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik önemli bir adım olduğu belirtilen makalede, İtalya’nın Ukrayna’ya müdahalesinden dolayı Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların süresinin uzatılmasını destekleme olasılığının sıfıra yakın olduğu kaydedildi.

Rusya’nın yaptığı insani yardımın yüksek düzeydeki ulaşım organizasyonuna vurgu yapılan makalede, uçakların üzerindeki 'Rusya’dan sevgilerle' yazısının James Bond filmine gönderme yapıldığına dikkat çekildi.