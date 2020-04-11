National Interest, Rusya'nın elindeki seyyar füzeleri değerlendirdi

NI'de yer bulan Caleb Larson imzalı yazıda, Rusya’nın her türden füze üretme konusunda lider güç olmaya devam ettiği kaydedilirken, "Rus Stratejik Füze Kuvvetleri, lokal çatışmalarda geçit vermeme/bölgeyi tutma görevinden başlayarak stratejik nükleer silahların diğer kıtalarda bulunan hedeflere ulaştırılmasına kadar Moskova’nın askeri stratejisinin önemli bir unsurunu oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Yazıda, Rusya’nın Kaliningrad Bölgesinde bulunan füze sistemlerinin, Baltık Denizi’nin bir kısmını bloke edecek yetenekte olduğu ifade edildi.

Rus ordusunun envanterindeki Toçka füzelerinin güç, araç ve taktik kullanma konusunda büyük esneklik sağladığını yazan Larson, bu füzenin anti-tank, anti-personel, anti-uçak pisti ve anti-radar savaş başlıkları ile donatılabildiğine dikkat çekerek, "10 veya 100 kiloton arasında güce sahip özel bir nükleer savaş başlığı daha mevcut" diye kaydetti.

Bu füzeyi taşıyan aracın yol dışında hareket edebildiği ve su engellerini geçebildiği kaydedildi.

Toçka’nın yerini, daha uzun menzile ve daha güçlü başlığa sahip İskender’in alacağı belirtilen yazıda, İskender’i hedefe kilitlemek için GLONASS navigasyon sistemi, ataletsel navigasyon sistemi ve arazi takip sisteminden bir karışımın kullanıldığı belirtilerek, "Bu, dairesel hatası sadece 5-10 metre olan son derece hassas bir füze" denildi.

İskender fırlatma aracının çatısının zırhlı olduğuna dikkat çeken Larson, bunun füzeyi daha iyi koruma fırsatını verdiğini kaydetti.

Yazıda ayrıca Yakhont füzelerinden bahsediliyor. Bu füzelerin hava, deniz ve kara versiyonlarının olduğu hatırlatılırken kara konuşlu füzelerin Endonezya ve Vietnam’a ihraç edildiği belirtildi.

Larson ayrıca Rusya ve Hindistan’ın ortak üretimi olan BraMos füzelerinin Yakhont’un ihraca yönelik versiyonu olduğunu iddia etti.

Rus ordusunun elindeki bazı füze ve sistemler Sovyetler Birliği’nden miras kalsa ve eskimiş olsa da Larson’a göre, bu füzeler Avrupa’da çıkabilecek bir savaşın başında Baltık Denizi’ni bloke etmekte kullanılabilir.