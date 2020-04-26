Rus uzman: Kuzey Kore liderinin ölümü düşük ihtimal, fakat sağlık sorunları olabilir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ameliyat geçirdiği, durumunun ciddi olduğu ve hatta öldüğü şeklinde otaya atılan iddiaları değerlendiren ünlü Kore uzmanı Bulyçev, Kim’in ölümünün düşük ihtimal olduğunu, fakat sağlık sorunları olabileceğini belirtti.

Kim Jong-un’un ameliyat geçirdiği, durumunun ciddi olduğu ve hatta öldüğü şeklinde otaya atılan iddiaları değerlendiren ünlü Kore uzmanlarından Georgiy Bulyçev, Kuzey Kore liderinin ölümünün düşük ihtimal olduğunu, fakat sağlık sorunları olabileceğini ifade etti.

Bu konudaki bilgilerin çok sınırlı sayıda kişi tarafından bilindiğine, Japon ve Çinli gazetecilerinse bu kişilerin arasında olmadığına dikkat çeken Bulyçev, “Kim Jong-un’un 12 Nisan’dan sonra bir prosedür geçirdiği adeta belliydi. Ülkedeki duruma ve bilgi akışı seviyesine bakılırsa karmaşık ya da korkunç herhangi bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

‘Bir şeylerin yolunda olmadığı belli olsa da söylentilerin fazla abartılı olduğunu sanıyorum’

Bulyçev’e göre Kim’le ilgili gelişmeler trajikse, propagandadaki bilgilendirme şekli de değişiyor olmalı.

“Bu tür durumlarda bunu bilmesi gerekenler zaten biliyor, halkı da buna hazırlıyorlar. Kuzey Kore lideri ölmüş olsaydı eğlence programları kaldırılır, Kim’in imzasıyla gönderilen ve hala ulaşan kutlama mesajları ile ilgili bilgiler de yayınlanmazdı. Şimdilik bu tür belirtiler görülmüyor” diyen uzman, ekledi:

“Bir şeylerin yolunda olmadığı belli olsa da söylentilerin fazla abartılı olduğunu sanıyorum.”

‘Olağanüstü herhangi bir şeyin olduğuna dair emare yok’

Kuzey Kore liderinin halka görünmemesinin ve muhtemelen başkent Pyongyang’da olmamasının sağlık durumunun iyi olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Bulyçev, yetkililerinse söylentileri yalanlamak için herhangi bir şey yapmadığını, ‘örneğin kendisini çalışma masasındayken göstermediklerini’ ifade etti.

Rus uzman, “Bunun elit tabakanın ve yabancı ortakların ‘çürük’ olup olmadığını kontrol etmek için yapıldığı şeklinde komplo teorilerini üretmek mümkün, ancak ben bunun çok karmaşık bir izah olduğunu düşünüyorum. Olağanüstü herhangi bir şeyin olduğuna dair emare yok” dedi ve şöyle devam etti:

‘İleriye dönük her şeye üst düzey elit tabaka çerçevesinde karar verilecek’

“Konu çok ‘tıklama topluyor’, bu yöndeki her türlü bilgiler birçok kişi tarafından incelenecek ve böylelikle kuruluşların reytingi yükselecek. Bu nedenle herkes, bu konuda herhangi bir haber yaparak konuyu ele almak için her şeye hazır olacak. Bunun organize edilmiş bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

Kim’in olası hastalığı durumunda isyan ya da darbe olma ihtimalini değerlendiren Bulyçev, Kuzey Kore’nin iktidarın uzun süredir belli olan bir grup kişiye ait olduğuna dikkat çekti:

“Bu aristokratlar dördüncü nesil ve aralarında akrabalık bağları var. Her şeye bu üst düzey elit tabaka çerçevesinde karar verilecek. Şimdilik, ‘Kim Jong-un’un yok olması durumunda ne olacak’ sorusuna verecek yanıtları yok.”

‘Hormonel bozukluklara bağlı kilo fazlası, çok fazla sigara, stresli iş’

Kuzey Kore liderlerinin sağlık durumları ile ‘Batı’da istihbarat birimlerinin, fizyognomi uzmanlarının, doktorların uğraştığını’ ifade eden Bulyçev, Kim’in sağlık durumu konusunda ise kendi fikrini şöyle ortaya koydu:

“Kilo fazlası sorunu olduğu ortada. Görünürde bir takım hormonel bozukluklara bağlı bir durum. Nefes almada zorluk çekiyor. Bir yıl önce Vladivostok’ta belli başlı mesafeleri kat etmekte zorlanıyordu. Çok fazla sigara içiyor. İşi stresli. Genç olsa da tüm bunlar sağlığını destekleyen şeyler değil. Ayrıca kalıtım da çok iyi değil, hem dedesinde, hem de babasında kalp-damar sistemi ile ilgili sıkıntılar vardı. Ancak ne babası, ne de dedesi o yaşta bu kadar kilolu değildi, metabolizmalarında da sorun yoktu. Açıkçası bu durum, kötü alışkanlıklardan vazgeçmek gibi kapsamlı bir çözüm gerektiriyor.”