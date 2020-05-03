Bilim Kurulu üyesi Ünal: Bayramda bir normalleşme olması arzusunda değilim

Ramazan Bayramı'nda normalleşme arzusu içinde olmadığını belirten Bilim Kurulu üyesi Ünal, "Vaka sayımızın artmaması için Türkiye’den 28 Mayıs’a kadar sabır diliyorum. O kadar emek çektik, o kadar uğraştık bir miktar daha gayret lütfen" dedi. Kurul üyeleri Ağalar ve Öztürk de benzer endişeleri dile getirdi ve 'Evde kalın' çağrısı yaptı.