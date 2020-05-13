Rus senatör: Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan ve İran, ABD'ye modern dünyaya liderlik etme hakkı tanımıyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, koronavirüs pandemisi sonrasında ulus devletlerin rollerini ve toplumsal ağırlıklarını güçlendireceklerini, küreselciliğin ise bu doktrinin her iki tarafını da tanıyan toplumların nesnel ihtiyaçları ile sınırlı olacağını söyledi.

Rus senatör Aleksey Puşkov, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalede dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasındaki siyasi gelişmeler ve değişecek olan dengeler ile ilgili öngörülerde bulundu.

Ulus devletlerin rollerini ve toplumsal ağırlıklarını güçlendireceklerini belirten Puşkov, küreselciliğin ise bu doktrinin her iki tarafını da tanıyan toplumların nesnel ihtiyaçları ile sınırlı olacağını ifade etti.

‘Çok kutuplu dünya’ konseptine destek verenlerin sayısı giderek artıyor

Daha şimdiden Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan, İran ve daha birçok ülkenin ABD'ye modern dünyaya liderlik etme hakkı tanımadıklarına dikkat çeken Puşkov, bunun yerine ‘çok kutuplu dünya’ konseptine destek verenlerin sayısının giderek arttığını vurguladı.

‘Dünya tek kutuplu olmaktan çıkıp üç kutuplu hale gelecek’

Rus senatör, bu konsept çerçevesinde uluslararası politikayı herkesten çok etkileyen başlıca üç ülke öne çıktığını, böylece dünyanın ileride ‘tek kutuplu’ olmaktan çıkıp ‘üç kutuplu’ hale geleceğini ifade etti.

Puşkov, “İkizkenar olmayan bu üçgende iki tepe olan Rusya ve Çin, ABD’nin temsil ettiği üçüncü tepeye göre birbirilerine çok daha yakın. Bu durum, ABD'nin birçok alanda hala koruduğu üstünlüğünü kısmen dengeleyecek” ifadelerini kullandı.

‘Küresel dünya yok olmayacak fakat büyük değişim geçirecek’

Küresel dünyanın yok olmayacağını ancak büyük bir değişime uğrayacağını vurgulayan Puşkov, şöye devam etti:

“Küresel dünyaya veda etmeyeceğiz, fakat dünya farklı olacak. Bizim o dünyadaki yaşamımız da farklı olacak.”