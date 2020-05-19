Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 'ilhak' uyarısı İsrail'i durduracak mı?

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak etmesinin Ürdün Krallığı ile büyük bir ihtilafa yol açacağı uyarısında bulundu. Ürdünlü siyasetçi El-Taani, Kral’ın sadece Filistin değil, ülkesinin de çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu, siyaset uzmanı Saadeddin de Krallığın Filistin konusunda tutarlı duruş sergilediğini savundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, tek devletli çözümden yana olan yöneticilerin bunun ne anlama geldiğini bilmediklerini dile getirdi.

Filistin yönetiminin yıkılması durumunda bölgede daha fazla kaos ve aşırılık yaşanacağını belirten Kral Abdullah, "İsrail, temmuz ayında Ürdün Vadisi’ni gerçekten ilhak ederse bu Ürdün Haşimi Krallığı ile büyük bir ihtilafa yol açar" uyarısında bulundu.

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'Ulusal çıkarlar için'

Ürdün Temsilciler Meclisi üyesi Nisal el-Taani, Sputnik’e açıklamasında, Kral Abdullah’ın, sadece Filistin’in çıkarlarını değil, kendi sınırlarını da korumaya yardımcı olacak kararlılığı sergilediğini belirtti.

El-Taani, "İsrail ve ABD önce BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın finansmanını kesti, sonra Kudüs’ün ilhakını meşrulaştırdı. Şimdi de Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak etme aşaması başlıyor. Bu da Filistin’in dünya haritasından yok olmasına yol açacak. Bu tehlikeli adım, Ürdün, İsrail ve Filistin arasında sınırları değiştirme riskini taşıyor. Bu da Ürdün ile İsrail arasındaki barışçıl anlaşmanın ihlali demek. Yani bu anlaşma geçersiz sayılabilecek" ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah'ın, Filistin topraklarının statükosunun değişmesi durumunda yanıt vereceklerini defalarca dile getirdiğini kaydeden el-Taani, "İlhak, sadece Filistinlilerin veya İsraillilerin sorunu olmaktan çıkacak, tüm bölgenin istikrarına ve güvenliğine darbe indirecek. Ürdün istisna olmayacak, Filistinli sığınmacılar ülkemize akın edecek. Bu yüzden Krallık, sert yanıta hazır olduğumuzu ortaya koymalı. Bu, sınırlarımızın güvenliği ve ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren bir sorun" yorumunda bulundu.

'Amman'ın son derece negatif ve sert tepkisi onlar için iyi sonuçlar doğurmaz'

Ürdünlü yazar ve siyaset bilimcisi Nadia Saadeddin, İsrail ve ABD’nin Ürdün Vadisi’ni işgal etme çabalarına karşı konulması gerektiğini belirterek, "Üstelik Ürdün ile İsrail arasındaki ortak sınır ve ayrıca ilhak edilen toprakların Ürdün’e yakınlığı, Amman’ın ağırlığında büyük rol oynuyor" dedi.

Krallığın doğal olarak barışçıl süreçten ve iki devletin oluşturulması planından yana olacağının altını çizen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürdün Vadisi’nin ilhakı, Filistin devletinin oluşturulması planını tamamen bozacak. Şu anda bunu söyleyen çok az kişi var. Filistin topraklarının ilhak edilmesi durumunda İsrail’in Ürdün ile sınırı büyüyecek. Tel Aviv şunu anlamalı ki, Amman’ın son derece negatif ve sert tepkisi onlar için iyi sonuçlar doğurmaz."

Saadeddin, "Filistinliler, bu topraklar üzerinde meşru hakları olan kardeşlerimiz ve bu haklarını savunmakta onlara yardımcı olacağız" diye ekledi.