Le Figaro: ABD’yi Sovyetler Birliği’nin kaderi bekliyor

Fransız Le Figaro gazetesinde yer alan bir makalede, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden 30 yıl sonra ABD’yi de benzer bir kaderin beklediği ifade edildi.

Le Figaro gazetesindeki Nicolas Baverez imzalı makalede, ABD’yi Sovyetler Birliği’ninkine benzer bir kaderin beklediği belirtildi. Bu durumun nedeni olarak da ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi ‘iç savaş’ atmosferine sürükleyen bir ‘intihar politikası’ gütmesi gösterildi.

Makaleye göre, ABD şimdilerde dört krizi birden yaşıyor. 110 bin can alan koronavirüs salgını ABD için bir nevi yeni ‘Pearl Harbor’ oldu. Salgın ayrıca üç ay içinde 45 milyon kişinin işsiz kalmasını da beraberinde getirdi. Ülkenin GSYİH’inin bu yıl yüzde 6.5 düşmesi de tahmin ediliyor.

Minneapolis’te George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi, 1968’de Martin Luther King’in öldürülmesinden sonra yaşanan protestoları andıran, ırkçılık karşıtı gösteriler ve yağmalara yol açtı. Neticede ise Trump’ın ayaklanmaların bastırılmasına yönelik 1807 tarihli yasaya başvurma ve düzenin yeniden sağlanması için orduya yönelim arzusu ABD’yi kaosa sürüklüyor.

Diğer yandan Trump Kongre’yi boşvererek, adalet ve orduya baskı yaparak ülkenin mevcut denge ve denetleme sistemine zarar veriyor. Ancak tüm eksilerine rağmen Trump’ın bu yıl yeniden seçilmek için hâlâ şansı var. Bunun nedeni de büyük ölçüde Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın zayıflığı.