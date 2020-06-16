'S-400'e anti hipersonik özellik eklenecek'

Moskova Bölgesi'nde Balaşiha merkezli Hava Savunma Müzesi Direktörü Yuriy Knutov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamada, S-400 ve S-500 hava savunma sistemleri ile Peresvet kundağı motorlu lazer sisteminin yeni sürümlerinde anti hipersonik özelliğine sahip olabileceği söyledi.

Knutov, Rus ordusunun şimdiden bazı hipersonik hedefleri tespit ederek vurabilen araçlara sahip olduğunu, bunların başında Protivnik-GE radarı ile Moskova savunmasında kullanılan A-135 hava savunma sistemi olduğunu söyledi.

MilitaryRussia portalı kurucusu Dmitriy Kornev de yeni fizik ilkeleri temelinde geliştirilen ve yönlendirilmiş enerji kullanan diğer silah türlerinin de modernizasyon sırasında anti hipersonik imkanlar edinebileceğini dile getirdi.

Kornev, RT'ye açıklamasında, "S-500’ün baştan beri hipersonik hedefleri, özellikle balistik füzelerin savaş başlıklarını vurma fonksiyonu var, ama S-400 ve Buk-M3 gibi diğer hava savunma sistemleri de belli bir ayarın ardından hipersonik araçları vurabilecek. Lazer ve mikrodalga silahlar da gelecekte bu özelliğe sahip olacak" dedi.

Hipersonik araçların imhasının zor bir görev olduğunu dile getiren uzman, bu görevi yerine getirmek için güçlü radar, dijital sinyal işleme sistemi, yüksek performanslı bilgisayar, hızlı füze ve kaliteli bir sahte hedef ayırma sistemine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer ülkelerin hipersonik saldırı füzelerini geliştirdiğinde 'şaşıracaklarını', zira Rusya'nın yüksek ihtimalle bu silahlara başa çıkma imkanına sahip olacağını ifade ederek ülkede anti hipersonik sistemlerin geliştirildiğine işaret etmişti.