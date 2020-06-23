Rus askeri uzman NATO içindeki Türk-Fransız gerginliğini yorumladı: Her şey oluruna bırakılmış durumda

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Üniversitesi Öğretim Üyesi, emekli Albay Vladimir Karyakin, Radyo Sputnik’e demecinde iki hafta önce Akdeniz’de Fransız ve Türk deniz kuvvetleri arasında yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karyakin, bu olayın NATO’da her şeyin oluruna bırakılmış durumda olduğunu gösterdiğini belirtti.

‘NATO ülkeleri blok disiplinine uymuyor’

Karyakin, “Görünüşe göre NATO’da ayrı devletler arasında anlaşmazlıklar var ve söz konusu çelişkiler şiddetlenerek askeri olaylara dönüşebiliyor. Elbette ki NATO, örgüt olarak tüm bu olayları kendi içinde üst düzeyde çözmeli, olayları önlemelidir. Ancak her şey oluruna bırakılmış durumda, NATO ülkeleri blok disiplinine uymuyor, örgütün diğer üyelerine saygılı hareket etmiyor. Türkiye bağımsız bir politika sürdürüyor, son zamanlarda ABD’nin menfaatlerine, ayrıca Yunanistan’ın da çıkarlarına ters düşüyor, Libya’da bağımsız bir politika sürdürüyor. Türkiye, Avrupa’nın hidrokarbon transfer merkezi olmak istiyor” diye konuştu.

Ne olmuştu?

France 24’ün haberinde, 10 Haziran tarihinde Libya kıyılarında bir Fransız fırkateyninin, Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir yük gemisine yaklaşmaya çalışırken, Türk fırkateyninin Fransız gemisini NATO’nun çağrı sinyaliyle üç kez aydınlattığı ileri sürüldü.

Fransa bunu ‘son derece saldırgan bir dil’ olarak değerlendirirken, Türkiye ise ‘NATO misyonuna katılan bir Fransız savaş gemisinin taciz edildiğine’ dair suçlamaların ‘asılsız ve kasıtlı’ olduğunu savundu.