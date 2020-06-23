Rus basını: Türkiye, Be-200 uçaklarının gittiği ilk ülke, bu bir dönüm noktası

Rossiyskaya Gazeta’da (RG) yer alan bir makalede, kiralanmasının ardından Türkiye’de yangın nöbetine başlayan Be-200ChS uçaklarının, ilk kez yurtdışına gittiği belirtildi. Makalede şimdilik satış işlemi söz konusu olmasa da bunun bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

RG’deki Timofey Borisov imzalı makaleye göre, Türkiye’de yangın nöbetine başlayan Be-200ChS uçağının ilk kez yurtdışına sevkiyatı yapılması bir dönüm noktası oldu.

Bu eşsiz yangın söndürme uçaklarının üretimi yakın zamana kadar büyük bir soru işaretiydi. Taganrog’daki Beriyev Uçak Fabrikası birkaç yıl önce uçakların üretimini yapmak konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Uçağın gerçekten umut vaat edici, eşsiz olmasının yanı sıra son derece talep görmesine rağmen böyle bir durum söz konusuydu.

‘Antalya, İzmir ve Bodrum’da yangın nöbeti tutacak’

Dünyanın tek reaktif amfibi uçağı

Makalede uçağın üretimi konusunda yaşanan zorluklara ilişkin şu ifadeler yer aldı: “2000’li yılların başında uçağın üretimine yeniden başlanmak istenmişti, ancak belgeler konusunda birçok sorunla karşılaşılmıştı. Ancak daha önemlisi fabrikanın başlangıç aşamasında gerekli maddiyata sahip olmamasıydı. Zira potansiyel müşteriler bu yönde yatırım yapmak konusunda aceleci davranmıyor ve bekliyordu. Fabrikayı destekleyen tek kurum ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ydı. Bakanlığın da yeni uçakların sevkiyatı başlayana kadar birkaç yıl beklemesi gerekmişti. Şimdi ise tüm bu sorunların geride kaldığını kendinden emin bir şekilde söylemek mümkün. Uçaklar artık yalnızca Rusya’da değil, Türkiye’deki yangın söndürme ekipleri tarafından da kullanılıyor. Ankara ile varılan anlaşma doğrultusunda uçaklar dört ay boyunca Antalya, İzmir ve Bodrum’da yangın nöbeti tutacak .”

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov’un “Türk partnerlerimizin bu çok etkili uçağın potansiyelini değerlendirme imkânı bulabilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz” ifadelerinin hatırlatıldığı makalede uçağın özelliklerine de yer verildi.

Beriyev Uçak Şirketi’nin bağlı olduğu Birleşik Uçak Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, Be-200ChS dünyanın tek reaktif amfibi uçağı ve bu özelliği ona yangın söndürme faaliyetleri sırasında hız bakımından tartışmasız bir üstünlük sağlıyor. Uçağın gövdesinde 12 ton su bulundurulabiliyor. Tek seferde uçaktan 270 ton kadar su bırakılabiliyor.

Diğer yandan uçak, hızlı bir şekilde orta uzunlukta bir güzergâhta yolculuk için 46 yolcu kapasiteli bir uçağa dönüştürülebiliyor, piste olduğu gibi suya da iniş yapabiliyor. Uçağın içine ayrıca tehlikeli enfeksiyonlar taşıyan yolcular için sıhhi bir modül yerleştirilebiliyor.