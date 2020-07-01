Rus general: ABD S-400'leri Türkiye’den satın alsa da Rus teknolojilerini ele geçiremez

SSCB Kara Kuvvetleri Hava Savunma Birlikleri Komutan Yardımcısı emekli Korgeneral Aleksandr Luzan, Sputnik’e verdiği demeçte ABD’nin Türkiye’den S-400 füze savunma sistemlerini satın alsa dahi Rus teknolojilerini ele geçiremeyeceğini ifade etti.

“Amerikalılar Türkiye’den S-400 füze savunma sistemlerini satın alsalar da onlardan herhangi bir yeni teknoloji elde edemezler” diyen Luzan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sistemlerdeki en değerli şey, hedeflerin tanınmasına, füzeyi hedefe kilitleyecek şekilde uçuş görevinin oluşturulmasına olanak sağlayan matematiksel algoritmalardır. Söz konusu algoritmalar sistemin mikro devrelerin içine yerleştirilmiş durumda ve kırılması mümkün değil. Sisteme ait olan uzun menzilli aktif kilitlenme başlıklı uçaksavar güdümlü füze 40H6 S-400 incelemeye alınabilir, ancak Amerikalılarda benzer teknolojiler mevcut. Belki de Pentagon bir kez daha dikey fırlatma teknolojisini elde etmeye çalışabilir, ancak onu uygulayabileceklerinden kuşkuluyum.”

Daha önce ABD’li Senatör Whip John Thune, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasına olanak verecek bir değişiklik teklifi sunmuştu.