'S-400 sistemleri Türkiye’de Amerikan savaş uçaklarına karşı test edildi'

Fighter Jets World portalı, Türk ordusunun Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssünde S-400 hava savunma sistemini Amerikan F-16 ve F-4 savaş uçaklarına karşı test ettiğini öne sürdü.

Portalın aktardığına göre, S-400 hava savunma sisteminin 4 Temmuz’da başlayan testleri 26 Kasım’a kadar sürecek.

Fighter Jets World, Türkiye’nin testlere başlaması durumunda ABD'nin olası yaptırımlarına maruz kalabileceği uyarılarını dikkate almadığına vurgu yaparak, savaş uçaklarının alçak ve yüksek irtifada uçuşlar gerçekleştireceğini belirtti.

Geçen sonbaharda da Türk ordusu, S-400 hava savunma sistemlerini Ankara semalarında farklı irtifalarda uçan Amerikan savaş uçaklarına karşı test etmişti.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.

ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddetmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.