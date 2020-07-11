Nagehan Alçı: Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, bu vesile ile Ruhban okulunu da açsak

Ayasofya’nın ibadete açılmasını değerlendiren yazar Nagehan Alçı, “Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, Ruhban Okulu da yeniden kapılarını açsa bu toprakların herkesi kucakladığına ve tüm inançların özgürce yaşandığına dair çok güzel bir mesaj verilmiş, Batı’daki Türkiye aleyhtarı çevrelerin de elinden büyük bir koz alınmış olmaz mı?” dedi.