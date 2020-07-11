Nagehan Alçı: Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, bu vesile ile Ruhban okulunu da açsak

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini kaleme aldı.
Alçı, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllarda gündeme aldığı ancak daha sonra Yunanistan ve AB ile olumsuz ilerleyen ilişkiler neticesinde askıya alınan "Heybelia'daki Ruhban Okulu’nun yeniden açılması" düşüncesini gündeme getirdi.
"Yaklaşık 500 yıl boyunca cami olarak hizmet vermiş, İstanbul’un fethinin simgesi Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağına elbette yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti karar vermeli" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:
"Halbuki Ayasofya Camii yeniden ibadete açılırken, Ruhban Okulu da yeniden kapılarını açsa bu toprakların herkesi kucakladığına ve tüm inançların özgürce yaşandığına dair çok güzel bir mesaj verilmiş, Batı’daki Türkiye aleyhtarı çevrelerin de elinden büyük bir koz alınmış olmaz mı?"
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