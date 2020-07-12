Rus Senatör: Ayasofya ile ilgili karar Türkiye’nin hakkı ama Ankara yapıyı dünya mirası olarak korumak zorunda

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Anayasa Komitesi Başkanı Andrey Klişas, Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi hakkı olduğunu ama Ankara’nın bu yapıyı dünya kültür mirası olarak korumak zorunda olduğunu ifade etti.