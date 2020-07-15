Mitrofanova: Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi, Türkiye yönetiminin hırslarıyla bağlantılı

Daha önce Rusya’nın UNESCO Daimi Temsilciliği ve Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanlığı görevini yürüten, Rusya Dışişleri Bakanlığı Elçisi Eleonora Mitrofanova, Sputnik’e Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı önem üzerinde kararın nasıl bir etki yaratabileceği sorusunu yanıtlayan Mitrofanova, şunları söyledi:
‘UNESCO’ya kanıt sunmaları gerekecek’
Mitrofanova, Ayasofya’nın eşsiz yapısının korunacağını, ancak bir karar alınmadan önce UNESCO ile istişareler yürütülmüş olması gerektiğini ifade etti.
“Ayasofya eşsiz bir yapı. Bu anlamda bu eşsizliğin muhafaza edilmesi bakımından, orada bir değişiklik yapılmayacak. Dünya Mirası statüsünün kaldırılması bizzat Türkiye için doğru olmazdı” diyen Mitrofanova, şöyle devam etti:
“UNESCO dünya Mirasları Komitesi’ne, yeni statüsüyle ilgili kararın ardından Ayasofya’nın nasıl işleyeceğine dair birçok şeyi açıklamak ve kanıtlamaları gerekeceğini düşünüyorum. Zira konunun karar alınmadan önce konuşulması gerekiyordu. UNESCO’ya planları hakkında danışmaları gerekiyordu, ancak bu yapılmadı. Ne yazık ki birçok yapı konusunda böyle bir yol izleniyor, karar alınıyor, sonra da her şeyin doğru yapıldığına dair UNESCO’ya kanıt sunmaya gidiliyor.”
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