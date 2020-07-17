Rus vekilden ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısıyla ilgili yorum: Vız gelir

Rus milletvekili Şerin, Türkiye'nin yaptırımları yüzünden mahrum olabileceği her şeyi Rusya veya Avrupa'dan temin edebileceğini, yaptırımların Ankara'ya vız geleceğini söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Aleksandr Şerin, Sputnik’e açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger’in sunduğu Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımı dolayısıyla yaptırım öngören tasarıyı değerlendirdi.

Şerin, "ABD, Türkiye ile ilişkileri bozarsa sadece kendine kötülük yapar. Çünkü Türkiye bu anlamda konforlu koşullarda bulunuyor. Amerikalıların onu mahrum bırakmaya çalıştığı her şey, Rusya veya Avrupa’daki müttefiklerden temin edilebilir, buna eski partner olan Almanya da dahil. Bu blöfün doğru bir seçenek olmadığını düşünüyorum, çünkü ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları, tıpkı Çin örneğinde olduğu gibi, filin yumuşak dokusuna isabet eden saçma gibi vız gelir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'ABD'nin hiçbir yaptırımından korkmadığını' kaydeden Rus milletvekili, Türkiye’nin bu bölgede ABD’nin anahtar partneri olduğuna işaret ederek, "Türkiye olmadan ABD, istediği şekilde Rusya’ya baskı yapmakta zorluk yaşayacak" dedi.

Tasarının, Türkiye’den belli tavizler alabilmek ve görüşmeleri başlatmak için bir gösteri olduğunu söyleyen Şerin, yasanın muhtemelen kabul edilmeyeceğini belirterek, "Kabul edilse de yaptırımlar minimum düzeyinde olacak" diye konuştu.

Rusya’nın S-400 teslimatı için Türkiye’ye sunduğu koşulların çok konforlu olduğunu, bu yüzden Ankara’nın ekonomik çıkarları doğrultusunda hareket ederek hava savunma sisteminden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Şerin, Türkiye’nin Patriot’u seçmeyeceğini, çünkü ABD’nin fiyat düşürmeyeceğini de sözlerine ekledi.