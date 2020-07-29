Rus uzman: ABD’nin S-400’ler ile F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygıları yersiz

Rusya Analiz, Strateji ve Teknoloji Merkezi uzmanı Sergey Denisentsev, Sputnik’e demecinde Rus S-400 hava savunma sistemleri ile ABD yapımı F-35 avcı uçakları arasındaki uyumluluğun gerçekten de var olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Denisentsev, Washington’un S-400’ler üzerinden F-35’ler hakkında bilgi alınabileceği yönündeki kaygılarının tamamen yersiz olduğunu ifade etti.

‘ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmak için sıradaki uydurması’

Rus uzman, “S-400’ler ile F-35 avcı uçakları arasındaki teknik uyumluluk konusunun tamamen saçma olduğu düşüncesindeyim. Aslında bu iki silah sistemi arasındaki teknik uyumluluk ile ilgili ciddi herhangi bir sorun yok. Amerikalıların S-400’lerin F-35 avcı uçakları hakkında bilgi almak için kullanılabileceği yönündeki kaygıları da ancak şaşkınlık yaratabilir. Bu konu, Türkiye'yi F-35 geliştirme programından çıkarmak için Amerikalıların sıradaki uydurmasıdır” diye konuştu.

‘ABD’den yeni talepler gelebilir’

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ankara’nın ‘ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazır olduğu’ yönündeki açıklamasını dile getiren Denisentsev, “Türk yetkililerinin teknik uyumluluk ile ilgili durumu çözüme kavuşturmaya hazır olduklarına dair açıklamasından sonra Amerikalılardan yeni talepler gelme olasılığı bana hiç te uzak gelmiyor” ifadelerini kullandı.