İstihbaratın zirvesi Türkiye'den geçiyor: MI6, CIA ve DGSE başkanlarının ortak özelliği Ankara ve Türkçe

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Moore'un dış istihbarat servisi MI6'in başkanlığına getirilmesi, yolu Türkiye'den geçen ve sonra ülkelerinin istihbarat servislerinin yönetimini devralan isimlere dikkat çekti. Bunlar arasında CIA Direktörü Haspel ve Fransız dış istihbarat servisi DGSE'nin başındaki Emie var. Üçü de Türkçeyi akıcı konuşuyor.

Yenişafak'tan Sernur Yassıkaya, İstanbul ve Ankara'da görev yapan birçok istihbaratçı ya da diplomat kariyer basamaklarını hızla tırmandığına dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore'un dün İngiliz gizli servisi MI6’nın başına getirilmesine istinaden hazırlanan yazıda, CIA’in ilk kadın başkanı Gina Haspel ile Fransız istihbaratı DGSE’nin başındaki Bernard Emie’nin yolunun da Türkiye’den geçtiğine dikkat çekildi. Bu üç ismin ortak özelliğinin iyi Türkçe konuşmaları olmasının da altı çizildi.

Twitter'ı aktif kullanan Moore, Beşiktaş taraftarı

Türkiye'de Twitter’ı Türkçe etkin kullanımı ve Beşiktaş taraftarlığıyla ön plana çıkan Moore, Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın oluruyla İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in başına getirildi.

Brexit ve salgın süreci nedeniyle’un MI6 başkanlığının uzaması nedeniyle yeni görevine geç başlayan Moore, yeni koltuğunda 5 yıl görev yapacak.

Moore, Ankara Büyükelçiliği’nden sonra İngiltere’de Ulusal Güvenlik Başkan Yardımcılığı ve Johnson’un Dışişleri Bakanlığı görevinde Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştü.

Dışişleri’nden önce Moore kariyerine 1987 yılında yine MI6’te başlamıştı.

Moore, son olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda siyasi direktör görevini yürütüyordu.

Haspel, Türkçeyi Ankara'da öğrendi

CIA’in ilk kadın başkanı Gina Haspel’in yolu da iki kez Türkiye’den geçti.

Mevkidaşı Moore gibi akıcı Türkçe konuşan Haspel’in CIA’deki görevleri çerçevesinde 1987-1989 yılları arasında ve 2000’li yılların başında Türkiye’de bulunduğu biliniyor. Gizli operasyonlar alanında kariyere sahip Haspel’in Türkçe’yi 2000 yılında CIA’in Ankara’daki merkezinde istasyon şef yardımcısı olarak çalışırken öğrendiği açıklanan özgeçmişinde belirtildi.

Haspel hakkında CIA başkanlığı öncesinde bazı görevlerinde waterboarding gibi işkence yöntemleri uyguladığına ilişkin ciddi suçlamalar yöneltiliyor.

Kariyerinde Bakü istasyon şefliği de bulunan Haspel, 17 Mayıs 2018’de CIA başkanı seçildi.

Emie, Ankara'ya 'Fransız değil'

Fransa’nın dış istihbarat servisi de Türkçe konuşan bir kariyer diplomata emanet edildi. Fransa’nın eski Ankara Büyükelçisi Emie, Cumhurbaşkanıtarafından Fransız dış istihbarat birimi DGSE’nin başına 2017 yılında getirildi.

Kıdemli bir diplomat olan Emie 2007-2010 yılları arasında Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği görevinde bulundu. Fransa-Türkiye ilişkilerinin fırtınalı bir döneminde Ankara’da büyükelçilik yapan Emie, yine benzer bir süreçte DGSE’yi yöneten isim.

Ortadoğu konusunda uzman bir isim olarak görülen Emie, Türkiye’den sonra İngiltere ve Cezayir büyükelçilikleri pozisyonunda bulundu.

Peskov da Ankara Büyükelçiliği’nde görev yapmıştı

Rusya’da da Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov akıcı Türkçe konuşmasıyla tanınıyor.

Üniversite sınavında Türkçe bölümüne yönlendirilen Peskov, 1989 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. Türkolog olan Peskov, Rus Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatik kariyeri sürecinde Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde çeşitli görevlerde bulundu.