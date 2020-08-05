Rus uzman, Beyrut'taki patlamanın olası nedenini açıkladı

Sputnik'e konuşan Gofşteyn, "Nitrat gibi patlayıcılar yüksek miktarda ve uzun süreli depolandığında patlama ihtimali doğuyor zira bu tür maddeler kendiliğinden alevlenme ve infilak etme özelliğine sahip. Bu sınıftaki maddelerin topaklanma gibi bir özelliği var ve topaklanan kütle gözle görülmeyen nedenlerden dolayı patlıyor" dedi.

Gofşteyn, bu tür olayların karakteristik özelliğinin cehalet ve sorumsuzluktan kaynaklanmaları olduğunu vurgulayarak "İnsanlar nitrat ve benzeri maddeleri depoluyor ancak tehlikeli özelliklerini bilmiyor" diye ekledi.

Lübnan'ın ana ticaret limanı BL'de dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmıştı.

Yangın sonrası depoda tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmiş ve bunun sonucunda büyük bir yıkım meydana gelmişti.

Patlama sonucunda 100'e yakın kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı belirtiliyor.