Alman Berliner Zeitung gazetesi, ABD'nin Kuzey Akım-2'nin inşasında yer alan şirketlere yaptırım uygulama tehditlerinin, projenin eski karşıtlarının tepkisine neden olduğunu yazdı.

Alman Berliner Zeitung gazetesine göre, Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) birçok üyesi, Kuzey Akım-2'ye ve genel olarak Rusya ile Almanya'nın enerji alanındaki yakın işbirliğine karşı çıkıyordu. Ancak, ABD'nin Avrupa​​lı şirketlere ve çıkarlarına karşı artan yaptırım tehditleri onların tepkilerinin yönünü Washington'a çevirdi, özellikle Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmeier bunda önemli bir rol oynadı.

Almanya Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Roderich Kiesewetter, ABD yönetiminin yaptırımlardan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Boru hattının hiçbir zaman siyasi bir destekçisi olmadım. Ancak, Kuzey Akım-2'nin ABD’nin ulusal güvenliğine nasıl bir tehdit oluşturduğunu anlayamıyorum. ABD yaptırımlarının kendisi uluslararası hukuk normlarına uymuyor."

Kiesewetter ayrıca, ABD'nin yılda yaklaşık 160 milyon varil Rus petrolü ithal ettiğini ve bu şekilde bizzat eleştirdiği Rusya'nın finansmanına önemli bir katkı sağladığını hatırlattı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan 1200 kilometrelik iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.