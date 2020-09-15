‘Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dünyanın halen tek kutuplu olduğunu gösteriyor’

Şaat, Sputnik’e açıklamasında, “Bazı Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki normalleştirme dünyanın halen tek kutuplu olduğunu gösteriyor. Her şeye ABD ve Başkan Trump’ın iradesi karar veriyor. Trump’ın Filistin politikası siyonist Netanyahu’nun politikasından bile kötü. Araplar Irak, Yemen, Suriye, Libya’da savaşlarla uğraşırken, ABD’nin baskısına sert cevap verebilecek tek bir büyük liderimiz yokken durum daha da kötüleşecek. İsrail ile anlaşma imzalama kararının Bahreyn veya BAE’de değil, ABD’de alındığı açık. Trump, bunu kişisel diplomatik zafer olarak ilan etti. Bu, Arap dünyası için çok hazin bir durum” ifadesini kullandı.

‘Trump, Arap dünyasının zayıflığından yararlandı’

İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin hiçbir yarar sağlamayacağını ve Arap ülkelerinin böyle bir anlaşmaya imza atarak sadece ABD’nin baskısına boyun eğdiğini kaydeden Şaat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mısır, İsrail ile anlaşma imzaladığında Sina’yı geri aldı. Hatırlatırım ki, yarımadanın yüzölçümü Filistin’den iki buçuk kat daha fazla. Filistin İsrail ile anlaşma imzaladığında, İsrail’in 5 yıl içinde Batı Şeria’dan çekilmesi öngörülüyordu. Böylelikle Gazze ve bağımsız Filistin devletini oluşturma imkanı elde edildi. Ama İsrail’in tamamen Batı Şeria’dan çıktığını göremedik. Arap kardeşlerimiz İsrail’in ne yaptığını görmüyor mu? Politikalarından bihaberler mi? Bu soruları cevaplayamıyorlar”.

Ama her şeye rağmen Trump’ın Arap ülkeleri birbirinden ayıramadığını söyleyen Şaat, “Birliğimiz devam ediyor. Maalesef Trump sadece Arap dünyasının mevcut jeopolitik zayıflığından, petrol krizinin devam ettiği dönemde petrol üreticisi ülkelerin zayıflığından yararlandı. Bunu, İsrail ile ilgili seçim vaatlerini yerine getirmek için yapıyor” diye konuştu.

‘Filistinliler sabırlı bir şekilde duruşunu sürdürecek’

Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin Filistin davasına zarar vereceğini kaydeden Şaat, “Bu adımın Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkent statüsünün pekiştirilmesini ve Filistinli sığınmacıların topraklarına dönmesi sorunun çözümünü de engelliyor. İsraillilerin sadece Filistin topraklarını işgal etmesiyle yetinmediği ortada. Bu işgali meşrulaştırmak istiyorlar. Bu da Filistinlileri kendi devletlerine sahip olma hakkından mahrum bırakacak” ifadesini kullandı.

Şaat, “Arap ülkelerinin en azından bölgesel politikasındaki durumu iyileşinceye kadar duruşumuzu sabırlı bir şekilde sürdüreceğiz. Durum iyileşirse belki haklarımızı iade edebilir ulusal planlarımızı hayata geçirebiliriz. Şimdi başka yolumuz yok” diye ekledi.