'Çin, Trump'a karşı ticaret savaşını kazanıyor'

Bloomberg yazarı Andrew Browne, yeni yazısında Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekin'in, Trump'ın göreve geldiği andan kısa süre sonra başlayan ticaret savaşı boyunca ABD liderini neredeyse her adımda alt etmeyi başardığını yazan Browne, Çin'in ABD ile dış ticaretteki fazlalığın Trump göreve geldiği günden bu yana yüzde 25 artarak 300 milyar doları geçtiğine dikkat çekti.

İkinci çeyrekte, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3.2 büyüyen Çin ekonomisine işaret eden gazeteci, ABD ekonomisinin aynı dönemde yüzde 32.9 daraldığını hatırlattı.

Yazısında ayrıca Çin para birimi yuanın 8 haftadır üst üste güçlendiğini kaydeden Browne, bunun Şubat 2018'den bu yana en uzun süreli bir dönem olduğunu belirterek, doların son zamanlarda zayıflamaya başladığını ifade etti.

Tüm bunların arkasında, yine Çin'in lehine çalışan ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dayattığı karantinadan sonra küresel pazardaki payını artırmasına yardımcı olan daha derin endüstriyel eğilimlerin yattığını söyleyen Browne, Çin'in örneğin eskiden Almanya'nın dünya lideri olduğu yüksek teknoloji tünel açma makineleri, hidrolik valfler ve pompalar gibi çeşitli ekipmanlarıı daha sık tedarik etmeye başladığını belirtti.

Browne, yazıda Alman Mühendisler Derneği (VDMA) Dış Ticaret Genel Müdürü Ulrich Ackermann'ın, "Çinli firmaların 1 numara olması sadece an meselesi" sözünü hatırlattı.

Browne, Trump'ın ABD ve Çin ekonomilerini 'ayrıştırma' yönündeki tüm çabalarına rağmen genel sonucun Çin'in daha fazla kendi kendine yeten ülke haline geldiğini gösterdiğini kaydetti.