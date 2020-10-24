ABD’ye ‘Kutup bölgesinde Çin’i etkisiz kılmak adına Rusya ile işbirliği yapın’ çağrısı

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’te (NI) yer alan bir makalede ABD’ye, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bölgede ‘Çin'in yayılmasını etkisiz kılmak’ için Arktik bölgesinde Rusya ile birlikte çalışma çağrısı yapıldı.

The National Interest dergisinde yer alan Henri-Nicolas Grossman imzalı makalede ABD’ye, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bölgede ‘Çin'in yayılmasını etkisiz kılmak’ için Arktik bölgesinde Rusya ile birlikte çalışma çağrısı yapıldı.

Yazar, “Bazı gözlemciler ‘buzkıranlar alanındaki gecikmeyi’ sert bir şekilde eleştirirken asıl sorun, ABD’nin Kuzey Kutbu'na yönelik politikasının belli bir yönden yoksun olmasıdır. ABD çevreyi korumak, bölgede barışı devam ettirmek ve Çin'i etkisiz kılmak için Rusya ile işbirliği ile ilgili yeni bir anlaşmanın da dahil olduğu daha nitelikli bir yaklaşım geliştirmeli” ifadelerini kullandı.

Çin'in bölgede ‘sömürgeci emelleri’ bulunduğunu, Pekin’in Batılı güçleri etkisizleştirerek buradaki varlığını pekiştirmeye çalıştığını savunan yazar, aynı zamanda Rusya’nın Kuzey Kutbu'nda ‘Çin ile ilişkilerini ticari projelerle sınırlamaktan mutlu olacağını’ vurguladı.

ABD’nin Arktik bölgede Rusya ile yeni bir işbirliği şeklinde ihtiyaç duyduğu dikkat çekilen yazıda, “İlerideki meydan okumalar, tek başına üstesinden gelinemeyecek kadar ciddi. ABD, Rusya'nın kendi topraklarında güçlü bir askeri aygıt kurmasının normal olduğunu kabul etmeli” ifadeleri kullanıldı.

Kutup bölgesinin büyük devletlerin rekabet edeceği yeni bir alana dönüşmemesi gerektiği vurgulanan yazıda, “Rusya gerçekten de Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığını yeniden tesis ediyor, yeni nükleer buzkıranlar ve askeri üsler inşa ediyor. Bununla birlikte Arktik kıyılarının yüzde 53'ü Rus topraklarında yer aldığından, Kuzey Kutbu Rusya için ABD’ye göre daha önemlidir. Rusya’nın ABD’ye göre Kutup Bölgesi’ne daha fazla kaynak yerleştirmesi şaşırtıcı değil” denildi.

Grossman, Washington ve Moskova’nın farklı bölgelerdeki şiddetli rekabete rağmen Kuzey Kutbu'nda uzun yıllar boyunca işbirliği yaptıklarını ve bu işbirliğinin devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.