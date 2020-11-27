National Interest yazarı Rus avcı uçağını değerlendirdi: ‘Gerçek bir katil’

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’te (NI) yayınlanan bir makalede Rus yapımı Su-35S avcı uçağı, türünün en iyilerinden biri olarak tarif edildi.

Peter Suciu imzasını taşıyan makalede, Rus yapımı Su-35S avcı uçağının teknik özellikleri değerlendirilerek, jetin türünün en iyilerinden biri olduğu belirtildi.

Savunma uzmanı gazeteci yazar Suciu, Su-35S’in radarlara görünmezlik özelliğinin bulunmamasına rağmen bu uçağın gerçek bir ‘katil’ olduğunu ifade etti.

4++ nesli avcı uçağı olan Su-35S’in süper manevra yapabildiğine ve çok çeşitli görevleri yerine getirme kabiliyetine dikkat çeken yazar, şu sözlerle devam etti:

“Su-35S, hava savunma sistemleri tarafından korunan altyapı tesisleri, ayrıca ana havalimanlarından önemli bir uzaklıkta bulunan tesisler dahil olmak üzere kara ve deniz hedeflerini imha edebiliyor.”

Rus savaş jetinin üzerindeki silahların arasından 300 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri imha edebilen ‘havadan havaya’ sınıflı füzelerin yanı sıra Oniks anti-gemi seyir füzelerine dikkat çeken Suciu, Su-35S’in ihracata dönük bir model olarak projelendirildiğini, fakat uçağı ilk sipariş edenin Rus Hava-Uzay Kuvvetleri olduğunu vurguladı.

4++ neslinin en yeni ve kusursuz uçağı olan Su-35S’in dışarıdan ilk alıcıları Çin ve Endonezya oldu. Endonezya toplam 2.5 milyar dolar tutarında 24 uçak siparişi verdi.

Çin’in Rusya ile anlaşması nedeniyle ABD’nin yaptırımlarına maruz kaldığı, ancak yine de siparişten vazgeçmediği belirtilen makaleye göre Rusya ve Çin arasında avcı uçaklarının yardımcı ekipman ve yedek motorları ile birlikte teslimi konusunda imzalanan sözleşme yıl sonuna kadar tamamlanacak.