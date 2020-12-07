AK Parti'de seçim hazırlığı başladı: Z kuşağı ve kadın seçmene yol haritası

AK Parti, 2023'te oy kullanacak olan Z kuşağı ve kadın seçmene yönelik yol haritasını belirlemek için çalışmalara başladı. Gençlerin ve kadınların en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığı da mercek altına alındı.

Akşam gazetesinden Osman Nuri Cerit'in haberine göre, koronavirüs salgını nedeniyle kongre sürecine ara veren AK Parti, bugüne kadar teşkilatta yüzde 65’lik bir değişim gerçekleştirdi.

AK Parti'de kongre süreci salgının seyrine göre ilerleyecek. Bu nedenle, 28 Mart 2021’de yapılması planlanan 7. Olağan Büyük Kongre’nin de nisan ayında yapılması planlanıyor.

Bir yandan teşkilatı yenileyen AK Parti, diğer yandan da 2023 seçimlerine odaklandı. Bu kapsamda AK Parti, Z kuşağı ve kadın seçmen için önemli bir çalışma yaptı. Gençlerin ve kadınların en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığı araştırıldı.

Kadınlar en çok Facebook, gençler TikTok kullanıyor

Yapılan araştırmaya göre, kadınların en çok WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter kullandığı, gençlerin ise TikTok, Twitter ve Instagram kullandığı belirlendi.

Bu nedenle, teşkilata sosyal medya okur yazarlığı eğitimi verilecek. AK Parti, söz konusu eğitimi ilk etapta kadın ve gençlere verecek.

Eğitimde, teşkilatın sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve yalan haberler karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak. Algı operasyonlarıyla mücadele edilecek.

'Tekniğini öğrenmişseniz, önünüzdeki haberin yalan mı gerçek mi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz'

Yalan haberlere karşı ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyen AK Parti kurmayları, "Bu işin tekniğini öğrenmişseniz, önünüzdeki haberin yalan mı gerçek mi olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Eğitimimizin içerisinde sosyal medya okur yazarlığı var. ‘Bir haberin nasıl yalan ve doğru haber olduğu anlaşılır? İlk olarak nereye bakmamız lazım?’ Bunları anlatacağız. Daha sonra, genç ve kadın seçmenler konusunda yol haritası belirleyeceğiz” dedi.