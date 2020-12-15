'ABD yaptırımları, Türkiye'nin ikinci S-400 sözleşmesini imzalama kararını etkilemez'

Küresel Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımları değerlendirdi.

Sputnik'e demeç veren Korotçenko, "Washington'un Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, ABD'nin küresel silah pazarındaki haksız rekabet uygulamalarının belirgin bir örneği. Bu yaptırımların temel amacı, uzun menzilli S-400 sistemleri alımının ABD'nin bu tür eylemlerde bulunmasına yol açacağı konusunda diğer ülkeleri uyarmak" ifadelerini kullandı.

Korotçenko, S-400'lerin ABD'li muadili olan Patriot'ların tüm ana göstergelerde Rus sistemlerinin gerisinde kaldığına ve bu nedenle rekabet etme gücü olmayan ABD'nin yaptırım mekanizmalarını kullandığına dikkat çekti.

"ABD, rekabette sopa gösterme yöntemini kullanıyor ve bunun yardımıyla S-400'ü tercih eden ülkelere, devlet yöneticilerine ve liderlere darbe vuruyor" diye devam eden Korotçenko, bu gelişmenin Türkiye'nin S-400'ler için ikinci sözleşme imzalama arzusundan hiçbir şekilde vazgeçirmeyeceğinin altını çizdi.