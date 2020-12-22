Kırımlı uzman: ‘Kırım Platformu’ Türkiye’nin Karadeniz meselelerindeki önemini azaltabilir

Rusya Devlet Başkanı’nın Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Muradov’un, ‘Kırım Platformu’ girişiminin Washington’dan geldiği ve hem Kırımlılar hem de Rusya için düşmanca olduğu açıklamasını yorumlayan Kırımlı tarih uzmanı Sergey Çennık, söz konusu platformun sadece Rusya için değil, Türkiye için de tehlike barındırdığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Kiev tarafından oluşturulan ve Ukrayna'nın bölgeyi tekrar kontrolüne almasını amaçlayan Kırım Platformu’nu tehlikeli bir oyun olarak nitelendirdi.

Muradov’a göre söz konusu kışkırtıcı girişim görünüşe göre Washington kaynaklı ve hem Kırımlılar, hem de genel olarak Rusya için, atılan düşmanca bir adım niteliği taşıyor.

Kırımlı ünlü askeri tarih uzmanı, Military Crimea askeri tarih dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Kırım Platformu’nun sadece Rusya için değil, Türkiye için de tehlike barındırdığını ifade etti.

“Türkiye’nin şu anki mevcut askeri politikası oldukça karmaşık. Karadeniz bölgesi, stratejik görevlerini yerine getirme beklentileri açısından Türkiye için çok önemli. Karadeniz'de dikkatsizce atılan adımlar beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bir ‘Kırım platformu’ oluşturma fikri Türkiye için bir takım riskler içeriyor ve Türk askeri potansiyeli, sözüm ona ‘Kırım platformuna’ daha derin bir şekilde dahil olması durumunda kendisine yüklenebilecek yükü kaldıramayabilir” diyen Çennık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye şu anda Ortadoğu'da çok büyük görevlerle karşı karşıya ve Karadeniz yönünde buna benzer sorunları çözmesi bana göre onun için çok zor olacak. Bence Türkiye birçok şeyi üstleniyor ve böyle bir yükle baş edemeyebilir. Mevcut zor koşullarda kendisini aşırı yüklemenin faydası olmadığını düşünüyorum.”

“Türkiye’nin, bu platformda yer alsa da katılımının sınırlı olacağını düşünüyorum. Elbette ki Rusya, kendisi için bu hassas bölgede Türkiye'nin eylemlerini yakından izleyecek. Bence Türkiye’nin Ukrayna’nın girişimine katılım derecesine göre Rusya ve Türkiye, ortak dayanak noktası bulabilecek. Rusya, Türkiye'ye yönelik ihtiyatlı ve dostane bir politika izliyor ve bu, Rus-Türk işbirliğinin neredeyse tüm alanlarında açıkça görülüyor. ‘Kırım Platformu’, Türkiye'nin Karadeniz meselelerindeki bağımsız bölgesel oyuncu rolünü ve önemini hatırı sayılır ölçüde azaltabilir.”

Bu nedenle Türkiye’nin ‘Kırım Platformuna’ katılımı öngörülse de sınırlı olacağını, zira aksi halde Ankara’nın Karadeniz bölgesindeki bağımsız bölgesel oyuncu rolünün ve öneminin azalabileceğini söyleyen Çennık, şöyle devam etti: