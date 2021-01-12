Rus uzman Vakunin: WhatsApp, insan haklarını ihlal etme riski taşıyor

Sputnik'e demeç veren siber güvenlik uzmanı Sergey Vakunin, "Facebook, WhatsApp Messenger'ın tam sahibi olduktan sonra kullanıcı verilerinin sızmasıyla ilgili gerçekten ciddi bir risk oluştu. Aslında bu risk daha önce de vardı. Tek fark, WhatsApp'ın şimdi bunu yeni bir gizlilik politikasıyla yasallaştırmaya karar vermesi. Facebook'ta, diğer tüm siteler olduğu gibi güvenlik açıkları var. Bilgisayar korsanlarından yüzde 100 korunan bir internet sitesi bulunmuyor. Her sitenin birtakım hataları ve güvenlik açıkları var. Bu nedenle bir bilgisayar korsanı Facebook sunucularından birine sızarsa, herhangi bir kişinin Whatsapp verilerini kolayca indirebilir" ifadelerini kullandı.

Rus uzman, genelde bu verilerin mesajlaşma programlarında şifreli olarak korunan mesajlar, aramalar, telefon numaraları ve bu numaralar kullanılarak yapılan işlemler olduğunun altını çizdi.

Vakulin'e göre WhatsApp, uluslararası şirketlerin giriştiği fayda sağlama mücadelesinde başta haberleşme gizliliği hakkı olmak üzere bazı insan haklarını ihlal etme riski taşıyor.

'Mesajlarımız üçüncü kişiler tarafından okunursa insan hakları ihlal edilmiş olur'

WhatsApp'a reklam gelebileceğini bile duyduğunu söyleyen Rus uzman, "Eğer bu uygulamaya gerçekten reklam gelirse ve tüm mesajlarımız ve aramalarımız çeşitli pazarlama amaçlarıyla üçüncü şahıslar tarafından veya yapay zeka yardımıyla dinlenir ve okunursa, bu bir insan hakları ihlali olur. Zira herkes, haberleşme gizliliği hakkına sahiptir" diye konuştu.