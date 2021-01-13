'Cumhuriyetçi senatörler, Kongre baskınında yardım göndermesi için Trump'a yalvarma noktasına geldi'

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 'Trump Kongre baskınını televizyonda ilgiyle izlemiş' başlıklı bugünkü yazısında Donald Trump destekçilerinin ABD Kongre Binası'nı bastıkları güne değindi.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskında 'Trump'ın sorumluluğuna' dikkat çeken Ergin, "Protesto gösterisi şiddet içeren bir saldırganlık çizgisine kayınca Trump Beyaz Saray’da ne yaptı? Bu kırılma yaşandıktan hemen sonra olayları yatıştırmak için herhangi bir çaba sarf etti mi? Yakın çevresinin onu bu yönde harekete geçirmeye dönük ricalarına ne karşılık verdi? Hangi aşamaya gelindiğinde bir şey yapma ihtiyacını duydu? Sorular bu şekilde uzayıp gidiyor" ifadelerini kullandı.

'Olayları film gibi izledi'

Yazısında "Krizin perde arkasında kalan bu bölümüyle ilgili olarak gün ışığına çıkmakta olan bilgiler, 6 Ocak’ta Beyaz Saray’da çok vahim bir tablonun yaşandığını gösteriyor. Bu tabloda, televizyonun karşısına geçip olayları bir film gibi izleyen bir ABD Başkanı görüyoruz" diyen Ergin, Trump'ın Kongre'den gelen telefonlara çıkmadığını söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan krizin en düşündürücü yönlerinden biri, saldırı sırasında mahsur kalan Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin maruz kaldıkları büyük tehlike karşısında yardım istemek ve durumun aciliyetini anlatabilmek için uzun bir süre Trump’a ulaşamamış olmalarıdır. Bu nedenle Başkan’a mesajlarını ailesi ve danışmanları üzerinden aktarabilmişlerdir.

Örneğin, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi üyelerin lideri konumundaki Kevin McCarthy, saldırganlardan saklanmak üzere sığındığı yerden Trump’ın damadı Jared Kushner’la, Senato’nun ağır toplarından Lindsey Graham da Başkan’ın kızı Ivanka Trump’la temas kurmuştur.

'Saldırganları müttefikleri olarak gördü'

'The Washington Post', kuşatma altındaki Senatörler ve Temsilciler Meclisi üyelerinin telefonla Beyaz Saray’ı arayarak yardım gönderilmesi için 'yalvarma' noktasına geldiklerini, Trump’ın ise bu sırada Beyaz Saray’da emniyetli bir ortamda olayları televizyonda izlemekle meşgul olduğunu, telefonlara çıkmadığını yazıyor.

Buna karşılık, bir noktadan sonra hem Graham hem de McCarthy, Başkan’a ulaşabilmiştir. Senatör Graham, gazeteye verdiği mülakatta 'Durumun vahametini anlaması biraz vakit aldı. Onları (saldırganları) seçimin çalındığı düşüncesini destekleyen müttefikleri olarak gördü' diye konuşuyor."

Trump'ın olayları yatıştırmak yerine 'Saat 14.24’te Başkan Yardımcısı Mike Pence’i suçlayan ağır bir tweet mesajı attığını' söyleyen Ergin, "Trump bu paylaşımı yaptığında mesajın hedefi olan Pence neredeydi? Pence, çok kısa bir süre önce Senato toplantısına başkanlık etmekte olduğu sırada saldırganlar kapıya dayanınca, ‘gizli servis’ tarafından genel kurul salonundan dışarı kaçırılmıştı" ifadelerini kullandı.

"Muhtemeldir ki, önümüzdeki günlerde Trump’ın Kongre baskını karşısındaki tutumu ciddi bir şekilde büyüteç altına yatırılacak ve daha pek çok ayrıntı gün ışığına çıkacaktır" diyen Ergin, Trump'a atfedilecek sorumluluğun yalnızca seyirci kalmak değil, krizin daha da büyümesine yol açma fiilini de içereceğini savundu:

"Bu çerçevede baskınla ilgili tartışmalarda Başkan Trump’a atfedilecek sorumluluğun, yalnızca yaptığı konuşmayla protestocuları tahrik etme fiili ile sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda uzun bir süre olaylara seyirci kalarak görev kusuru işlemek, bu yönüyle krizin daha da büyümesine yol açmak fiillerini de içereceği anlaşılıyor.

Ayrıca, Washington D.C. Federal Savcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmada Trump’a bu suçun isnat edilip edilmeyeceği önümüzdeki dönemin hassas sorularından biridir."