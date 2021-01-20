Rus uzman: Türkiye'nin sosyal medya şirketleriyle ilgili kararı şaşırtıcı değil

TelecomDaily’nin bilgi ve analitik ajansı genel direktörü Denis Kuskov, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'deki durumunun nasıl gelişeceğine ilişkin görüşünü Radyo Sputnik’e değerlendirdi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden temsilci bulundurmaları kararının şaşırtıcı olmadığını, önümüzdeki dönemde başka ülkelerin de benzer kararlar alacağını kaydeden Kuskov, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi dünyanın birçok ülkesinde yetkililer, messenger ve sosyal ağlara giderek daha fazla dikkat ediyor. Bu nedenle, Türkiye'nin en büyük sosyal ağların temsilcileri için ayrı bir pozisyon almaya karar vermesi şaşırtıcı değil. Benzer taktiklerin 2021 ve sonraki yıllarda diğer ülkelerde de uygulanacağını düşünüyorum. Durum henüz kontrolden çıkmış değil. Türk pazarının Twitter için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin kendisi de Twitter'ın çalışmalarını sürdürmesinden yana. Bu nedenle görüşme sürecinde sorunun çözüleceğini düşünüyorum, İki muhatabın birbirini duymamasının bir seçenek olarak ortaya çıkması pek olası değil."

Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. Kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan düzenleme kapsamında günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.