Çin basını: Çözmek için Biden'ın yardımına ihtiyaç duyulan bir sorunumuz yok

Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakınlığıyla bilinen Global Times gazetesi, Biden yönetimiyle birlikte Çin-ABD ilişkilerinin geleceğiyle alakalı bir analiz yayınladı.

Editoryal imzayla yayınlanan yazıda, Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Jen Psaki'nin Çin'le ilgili açıklamaları hatırlatılarak, Biden yönetiminin Çin'e bakışının ve nitelendirmesinin Trump yönetimiyle 'neredeyse aynı olduğu' belirtildi.

Psaki, Çin yönetiminin 'içeride daha otoriter ve yurtdışında daha iddialı hale geldiğini' söyleyerek ABD'yi tehdit ettiğini belirtmişti.

'Çin'i kontrol altında tutma' fikrinin ABD'deki iki partili sistemdeki 'fikir birliği' olduğu belirtilen yazıda, Çin'in bu yaklaşıma karşı 'sabırlı olması' gerektiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en güçlü ekonomik toparlanmasına sahibiz. Ülke içinde yüksek bir birlik düzeyimiz var. ABD ile ilişkileri geliştirme fikri, Çin'den küresel istikrarı destekleyen bir iyi niyet jesti. Ancak şu anda çözmek için Biden yönetiminin yardımına ihtiyaç duyan büyük ve acil bir sorunumuz yok. Çin, Çin-ABD ilişkilerinin mevcut durumuna uyum sağlamak ve bu duruma dayanmak için güçlü bir kapasite geliştirdi. Washington bir değişiklik yapmak için acele etmiyorsa, Pekin neden acele etsin?"

Yazıda ayrıca, Biden hükümetinin 'Çin'in kararlılığını ve temel çıkarlarını koruma yeteneğini görmezden gelirse' Trump yönetiminin yaptığı stratejik hatanın aynısını yapma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.