Yeni Şafak yazarı Karagül: Çatışma İstanbul’da, Kahire’de değil, Paris, New York sokaklarında olacak

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, ABD'de yaşanan siyasi kavganın yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirtti ve "Çatışma İstanbul’da, Kahire’de değil, Paris, New York sokaklarında olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, 'Çatışma İstanbul’da, Kahire’de değil, Paris, New York sokaklarında olacak' başlıklı bugünkü yazısında ABD'de yaşanan siyasi kavganın 'dünya genelinde büyük bir kırılmanın öncü sarsıntıları' olduğunu söyledi.

"Avrupa başkentlerinde, şehirlerinde başlayan sosyal tepkiler, sokak gösterileri ve çatışmaları, kitlesel öfke sadece COVID-19 salgını kısıtlamalarına yönelik tepki değil" diyen Karagül, fakir ülkelerin değil refah ülkelerinin sosyal çalkantılar yaşayacaklarını belirtti.

Karagül ayrıca, yazısında batı ülkelerinin 'kendi ülkelerine ve vatandaşlarına bir şey vadedemez olduğunu' söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Batılı küreselleşme sona erdi. Büyük bir deprem yaklaşıyor. Dünya yarına hazırlık yapıyor.

© Fotoğraf : Twitter Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak, seçimlere müdahil olacaklar

Stres ve öfke Batı’nın şehirlerini patlatacak.

Ne garip, onlarca yıldır bizim şehirlerimiz, ülkelerimiz için öngördükleri güvenlik ve çatışma stratejilerinin tamamıyla şimdi kendileri yüzleşiyor.

Dünyanın bu yönelimi bize, sosyal patlamaların Kahire’de, Karaçi’de, Tahran’da, İstanbul’da değil; Paris’te, Berlin’de, Madrid’de, Brüksel’de, New York’ta yaşanma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu haber veriyor."