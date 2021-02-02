'ABD varlığının güçlenmesi, Norveç için olumsuz sonuçlara yol açacak'

NRK'nın aktardığına göre, Norveç Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden Albay Tormod Heier, ABD ile Rusya arasında gerilimin patlak vermesi durumunda Norveç'in savaş alanına dönüşebileceğini dile getirdi.

Heier, "Norveç’in Rusya ve ABD gibi iki süper güç arasındaki rekabete katılımı giderek artıyor. Dolayısıyla, durum kontrolden çıkarsa, çatışma veya krizin patlak vermesi durumunda, Norveç’in ABD ve Rusya arasında savaş alanına dönüşmesi riski de artıyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin en çok Rusya’nın nükleer gücünden korktuğuna dikkat çeken askeri uzman, Norveç’in de bu güce en yakın konumdaki ülke olması nedeniyle ABD'nin bu ülkeye, Arktik bölgesinde stratejik öneme sahip toprak rolünü biçtiğini söyledi.

ABD’nin Rusya’yı caydırma stratejisini izlediğini dile getiren Heier, Norveç’in mevcut durumda iki gücü dengelemesi gerektiğini belirterek "Norveç ve ABD, Rusya’ya karşı yeni bir soğuk savaş yürütüyor" dedi.

Norveç’e şubat ayı içinde ABD’ye ait 4 adet B-1B Lancer tipi bombardıman uçağının yerleştirileceği öne sürülmüştü. Fakat Norveçli yetkililer bu iddiayı doğrulamamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ocak ayında Norveçli mevkidaşı Ine Marie Eriksen Soreide ile video konferans yoluyla düzenlenen görüşmede, Oslo’nun askeri etkinliğini artırması ve NATO altyapısının Rusya sınırlarına ilerlemesinin Arktik bölge için olumsuz sonuçlara yol açacağını dile getirmişti. Lavrov, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması umudunu dile getirmişti.