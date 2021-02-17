Rus uzman: ABD, Türkiye'yi S-400 sistemlerinden vazgeçmeye ikna edemez

Rus uzman İvan Timofeev, ABD’nin Türkiye’yi Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeye ikna edemeyeceğini, üstelik Amerikalıların Ankara’ya bu sistemlerin yerine herhangi bir şey önermediğini söyledi.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) Program Direktörü Ivan Timofeev, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400'leri 'elde tutmama' çağrısını değerlendirdi.

Timofeev, ABD’nin Türkiye’yi Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeye ikna edemeyeceğini, üstelik Amerikalıların Ankara’ya bu sistemlerin yerine herhangi bir şey önermediğini söyledi.

Rus uzman, "Bu çağrının şimdilik herhangi bir etkisi olmayacak, zira sistemler satın alınmış ve Türkiye’nin envanterine geçmiş durumda. Amerikalıların Türkleri buna ikna etmek için olağanüstü çaba sarf etmesi gerekecek. Örneğin alternatif olarak Patriot sistemleri önerebilir" diye konuştu.

Washington'un Ankara'ya Patriot sistemleri tedarik etmeye hazır olup olmadığının halen netlik kazanmadığını, zira Türkiye’nin Rus S-400 sistemlerini satın almasının nedenlerinden bir tanesinin, Amerikalılardan Patriot alamamış olduğunu hatırlatan Timofeev, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Türkiye'ye yaptırım dahi uyguladı, fakat (Rus sistemlerinin) yerine hiçbir şey önermedi, somut bir öneri sunmadı. Fakat (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, gerçekçi ve pragmatik bir politikacı, bana göre kendisinin bu konuda farklı bir görüşü var, bu nedenle ondan şimdilik bu yönde herhangi bir eylem beklenmemeli."