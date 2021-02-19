Çin medyasından Teksas felaketi yorumu: Asıl neden ABD'deki kapitalist sistem

Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakın Global Times gazetesinde, ABD Teksas'ta yaşanan felaketin asıl kaynağının ABD'deki sistem olduğu belirtilerek "ABD'deki kapitalist sistem, kamu yararından sapan, gösterişli ama giderek işe yaramaz hale gelen bir dizi ulusal ahlak geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) yakınlığıyla bilinen Global Times gazetesi, ABD Teksas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yaşanan krizi yorumladı.

Yaşanan olayların arkasında ABD'deki siyasi sistemin sıkıntılarının olduğu belirtilen 'ABD'nin 'demokrasi, insan hakları ve özgürlüğü'nü yorumlamak' başlıklı editoryal yazıda, yaşanan felaketin nedenlerinden birinin 'insan yapımı' olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

Ülkenin en büyük enerji eyaletlerinden olan Teksas bir yana, dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak algılanan ABD'de bu olmamalıydı. Bu felaketin pek çok nedeni var ama bunlardan biri insan yapımı. ABD toplumunun bunu insan haklarında bir boşluk olarak düşünmesi gerekli, ancak oradaki seçkinler bunu yapmayı açıkça reddedecekler.

'ABD'nin özgürlük kavramı sosyal Darwinizm'

Colorado City Belediye Başkanı Tim Boyd'un "Yalnızca güçlüler hayatta kalacak" açıklaması ve gelen tepkiler üzerine istifasının da değerlendirildiği yazıca, yalnızca Boyd'un değil, çok sayıda ABD'li politikacının da aynı şekilde düşündüğü kaydedildi:

"ABD'deki kapitalist sistem, kamu yararından sapan, gösterişli ama giderek işe yaramaz hale gelen bir dizi ulusal ahlak geliştirdi.

İnsanların koronavirüs karşısında sağlık ve ısınma hakkına ihtiyacı olduğunda, ABD elitlerinin açıktan ve gizlice önerdikleri politika sosyal Darwinizm haline geldi. ABD'nin 'özgürlük' kavramı, gerçekte soğukkanlı bir şekilde 'ortadan kaldırılma özgürlüğü' fikrini gizliyor."

Yazıda, 'Böyle bir ABD'nin insan hakları konusunda Çin'e vaaz vermeyi bırakması gerektiği' belirtilerek, Çin ile ABD'nin farklı politik odaklara sahip olduğu ifade edildi ve bu farklar şu şekilde sıralandı:

© REUTERS / Bronte Wittpenn/Austin American Kremlin'den ABD'ye: Kuzey Akım 2'yle değil, Teksas'taki durumla ilgilenin

Çin'in insan hakları yapısı, tüm Çin halkına somut fayda sağlarken, ABD'nin insan hakları görüşü başkalarına karşı saldırı başlatmak için ideolojik bir araç olarak kullanılmaya daha uygun."

'Lütfen önce kendi insanlarınızla ilgilenin'

ABD yönetimine de seslenilen yazıda ayrıca, 'Önce Amerika' konseptinin gerçekte 'önce ABD seçkinleri' olduğu vurgulanarak "Washington, lütfen dondurucu soğukta kalan insanlarınızla ilgilenin ve ilk iş olarak koronavirüsün neden olduğu ölümlere bir son verin. Bu konuları insan haklarıyla ilişkilendiremeyebiliriz, ancak 'Önce Amerika'nın anlamı bu olmalı" ifadelerine yer verildi.