Rus uzmandan ABD'nin Karadeniz'deki tatbikatlarına ilişkin yorum: Çok tehlikeli oyunlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz'deki tatbikatlarının bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğine yönelik bir açıklama yayınladı. Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, konuyla ilgili Radyo Sputnik’e konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Donanmasına bağlı 6. Filo'nun Karadeniz'deki faaliyetlerine tepki göstererek, askeri tatbikatın bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiği ve bariz biçimde Rusya karşıtı nitelik taşıdığını dile getirdi. Zaharova, "ABD'nin 6. Filosu Karadeniz'de düşman bulmak için can atıyor" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta ABD'nin üç gemisinin Karadeniz'de Ukrayna donanmasıyla ortak tatbikatlar yaptığını duyurdu.

ABD 6. Filosu, Amerikan ve Türk gemilerinin, savaş uçakları desteğiyle Karadeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Sınırlarımız boyunca gerilim alanları yaratılıyor. Amerikalıların Karadeniz'deki varlığı provokasyon. Bir yandan Karadeniz'de kimse kimseyi tehdit etmezken, diğer yandan Amerikalılar, Nikolayev bölgesinde Ukrayna Donanması için bir komuta merkezi inşa ediyorlar, Ukrayna'daki askeri gemilerine hizmet sağlamak için çalışıyorlar. Bu, ABD'nin katılımı olmadan bu bölgede ciddi sorunların çözülemeyeceğine dair bir mesaj verme girişimidir."

Konuyla ilgili Radyo Sputnik’e konuşan Rus askeri uzman, Ulusal Güvenlik Uygulama Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı, Emekli Albay Aleksandr Jilin şu değerlendirmeyi yaptı:

ABD'nin bu taktiğinin önemli riskler taşıdığına vurgu yapan Jilin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar çok tehlikeli oyunlar. Çünkü her an teknik veya başka nedenlerle, gemilerin çarpışması veya başka şeylerden dolayı acil bir durum meydana gelebilir. Ve dünya için çok ama çok üzücü şekilde sona erecek büyük bir çatışma çıkabilir."