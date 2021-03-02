Kayıt
01:32 02 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hırvat medyası: Almanya'nın 'Kuzey Akım-2' günahı, Türkiye'nin 'S-400' günahından daha büyük

    © Sputnik / Дмитрий Лельчук
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/1043639851_0:0:3148:1770_1200x675_80_0_0_46c2ee8f299a04fddaf07b915a82d4bc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/analiz/202103021043927374-hirvat-medyasi-almanyanin-kuzey-akim-2-gunahi-turkiyenin-s-400-gunahindan-daha-buyuk/

    Hırvatistan'ın Advance haber portalı, Almanya'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından vazgeçmesi durumunda Rusya'nın bunu, sert yanıt vermesi gerektiği yönünde bir sinyal olarak algılayabileceğini yazdı.

    Advance yazarı D. Marjanovic'e göre, halihazırda Almanya zor, hatta 'imkansız' karar ile karşı karşıya: Kuzey Akım-2'yi tamamlayıp faaliyete geçirmek ve aynı zamanda ABD ile eski Başkan Donald Trump döneminde kötüleşen ilişkileri onarmak.

    Berlin için enerji güvenliğini sağlamanın önemli olduğunu, bu yüzden Rus doğalgaz boru hattına ihtiyacı olduğunu yazan Marjanovic, aynı zamanda Berlin’in fiziksel güvenlik sorunu da olduğunu ve bunun için Batı’nın yardımına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

    "Eğer seçebilselerdi, kamuoyu önünde ABD'nin en ateşli müttefiki olur, aynı zamanda perde arkasında Rusların sadık ortağı olarak kalırlardı" diyen gazeteci, böyle bir senaryonun Rusya’yı tatmin edeceğini belirtti.

    Marjanovic, "Moskova'nın istediği tek şey, doğalgaz arzı için ek fırsata sahip olmak, çünkü söz konusu olan kendi güvenliği" ifadelerini kullandı.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Grigory Sysoev
    Kremlin'den ABD ve AB'nin olası Kuzey Akım 2 yaptırımları hakkında açıklama
    Fakat ABD'nin bu senaryoyu kabul etmeyeceğini yazan Hırvat gazeteci, Biden'in Soğuk Savaş ideoloğu olduğunu ve Washington'un başta Berlin olmak üzere Avrupa'daki etkisini yeniden tesis etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

    ABD-Avrupa ilişkilerindeki mevcut aşama için 'balayı' nitelendirmesinde bulunan Marjanovic, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkan İngiltere'nin şimdi ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalışacağını, Fransa'nın ABD'nin Suriye'ye yönelik son hava saldırısına destek verdiğini, Almanya'nın da en kötü durumda olduğunu anladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Almanya, ABD'nin amansız olduğunu Türkiye'den biliyor ve eğer Rusya ile yeni doğalgaz boru hattını Rusya'dan hava savunma füze sistemi alımıyla kıyaslayacak olursak ilki çok daha büyük günah."

    Berlin'in, Kuzey Akım-2'yi tamamlaması durumunda, ABD'nin gazabını üzerine çekeceğini ifade eden Marjanovic, Washington'un Almanları titreten baskı araçlarına sahip olduğunu belirterek, örnek olarak Trump'ın Almanya'yı 'şoka' uğratan asker çekme kararını gösterdi.

    Almanya’nın doğalgaz boru hattından vazgeçme seçeneğine sahip olduğunu yazan gazeteci, ancak bu durumda Gazprom'a büyük tazminat ödemek zorunda kalacağını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Zaharova: Kuzey Akım-2’nin tamamlanacağına kesinlikle inanıyorum
    Rusların, söz konusu enerji anlaşmaları ve gaz sevkiyatı olunca her zaman Almanya'ya nazik davrandığını anımsatan gazeteci, "Ancak bu daha ne kadar sürer? Rus nezaketinin de muhtemelen sınırı var. Böyle bir mega projeyi reddetmek Rusları, belki de intikam almak isteyecekleri kadar kızdırabilir" dedi.

    Enerji konusunun siyasallaştırılmasının Rusya için 'oyunun daha da sertleşeceği' yönünde sinyal olacağını yazan Marjanovic, Moskova'nın yanıt vermek zorunda kalacağını belirterek, "Rusya aniden gaz arzını kesmek isterse Almanlar kendilerini çok zor bir durumla karşı karşıya bulacak" değerlendirmesinde bulundu.

    "ABD, şu anda koronavirüs aşısının erişebilirliği ile olduğu gibi Avrupa ile ilgilenecek" diyen gazeteci, Almanya'nın Rusya mı yoksa ABD'yi mi kızdıracağını seçmesi gerektiğini kaydetti.

    Etiketler:
    Yaptırım, Donald Trump, Doğalgaz Boru Hattı, Joe Biden, S-400, Kuzey Akım-2, Almanya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.
    Sular çekildi, Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet