Hırvat medyası: Almanya'nın 'Kuzey Akım-2' günahı, Türkiye'nin 'S-400' günahından daha büyük

Hırvatistan'ın Advance haber portalı, Almanya'nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattından vazgeçmesi durumunda Rusya'nın bunu, sert yanıt vermesi gerektiği yönünde bir sinyal olarak algılayabileceğini yazdı.

Advance yazarı D. Marjanovic'e göre, halihazırda Almanya zor, hatta 'imkansız' karar ile karşı karşıya: Kuzey Akım-2'yi tamamlayıp faaliyete geçirmek ve aynı zamanda ABD ile eski Başkan Donald Trump döneminde kötüleşen ilişkileri onarmak.

Berlin için enerji güvenliğini sağlamanın önemli olduğunu, bu yüzden Rus doğalgaz boru hattına ihtiyacı olduğunu yazan Marjanovic, aynı zamanda Berlin’in fiziksel güvenlik sorunu da olduğunu ve bunun için Batı’nın yardımına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Eğer seçebilselerdi, kamuoyu önünde ABD'nin en ateşli müttefiki olur, aynı zamanda perde arkasında Rusların sadık ortağı olarak kalırlardı" diyen gazeteci, böyle bir senaryonun Rusya’yı tatmin edeceğini belirtti.

Marjanovic, "Moskova'nın istediği tek şey, doğalgaz arzı için ek fırsata sahip olmak, çünkü söz konusu olan kendi güvenliği" ifadelerini kullandı.

Fakat ABD'nin bu senaryoyu kabul etmeyeceğini yazan Hırvat gazeteci, Biden'in Soğuk Savaş ideoloğu olduğunu ve Washington'un başta Berlin olmak üzere Avrupa'daki etkisini yeniden tesis etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

ABD-Avrupa ilişkilerindeki mevcut aşama için 'balayı' nitelendirmesinde bulunan Marjanovic, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkan İngiltere'nin şimdi ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalışacağını, Fransa'nın ABD'nin Suriye'ye yönelik son hava saldırısına destek verdiğini, Almanya'nın da en kötü durumda olduğunu anladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya, ABD'nin amansız olduğunu Türkiye'den biliyor ve eğer Rusya ile yeni doğalgaz boru hattını Rusya'dan hava savunma füze sistemi alımıyla kıyaslayacak olursak ilki çok daha büyük günah."

Berlin'in, Kuzey Akım-2'yi tamamlaması durumunda, ABD'nin gazabını üzerine çekeceğini ifade eden Marjanovic, Washington'un Almanları titreten baskı araçlarına sahip olduğunu belirterek, örnek olarak Trump'ın Almanya'yı 'şoka' uğratan asker çekme kararını gösterdi.

Almanya’nın doğalgaz boru hattından vazgeçme seçeneğine sahip olduğunu yazan gazeteci, ancak bu durumda Gazprom'a büyük tazminat ödemek zorunda kalacağını belirtti.

Rusların, söz konusu enerji anlaşmaları ve gaz sevkiyatı olunca her zaman Almanya'ya nazik davrandığını anımsatan gazeteci, "Ancak bu daha ne kadar sürer? Rus nezaketinin de muhtemelen sınırı var. Böyle bir mega projeyi reddetmek Rusları, belki de intikam almak isteyecekleri kadar kızdırabilir" dedi.

Enerji konusunun siyasallaştırılmasının Rusya için 'oyunun daha da sertleşeceği' yönünde sinyal olacağını yazan Marjanovic, Moskova'nın yanıt vermek zorunda kalacağını belirterek, "Rusya aniden gaz arzını kesmek isterse Almanlar kendilerini çok zor bir durumla karşı karşıya bulacak" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, şu anda koronavirüs aşısının erişebilirliği ile olduğu gibi Avrupa ile ilgilenecek" diyen gazeteci, Almanya'nın Rusya mı yoksa ABD'yi mi kızdıracağını seçmesi gerektiğini kaydetti.