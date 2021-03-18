'Türkiye'de beşinci nesil savaş uçağı Su-57'lerin görülmesi, NATO için kabus olur'

Rus havacılık sanayisindeki uzmanların geliştirdiği savaş uçakları dünyanın birçok ülkesinin ilgisini çekerken Türkiye'nin bu uçaklara yönelik ilgisinin olası etkilerine ilişkin analizlere bir yenisi daha eklendi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova'nın Türkiye'yle Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili görüşmeler yapmaya hazır oldukları yönündeki açıklaması üzerine 19FortyFive sitesi için bir makale kaleme yazan Suicu, Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına ilgisinin altında Ankara'nın S-400 füze sistemleri almasına cevaben ABD'nin F-35 Lightning II uçaklarının tedarikini yasaklamasının yattığına dikkat çekti.

'NATO için kabus olur'

Suciu, Türkiye'nin Su-57 uçakları alması durumunda bunun NATO için kabus olacağını vurguladı.

Ankara'nın Milli Muharip Uçağı (TF-X) geliştirme çalışmaları yürüttüğünü de anımsatan Suciu, bu projenin hayata geçirilmesi için MiG-29 ve MiG-35'lerde kullanılan ve muhtemelen TF-X'ler için de uygun olan Rus yapımı R-33'lere ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Reşetnikova, Türkiye'den Su-35 savaş uçakları ve Su-57 beşinci nesil avcı uçakları hakkında başvuru gelmesi halinde Ankara'yla masaya oturmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, daha önce Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yakından inceleme fırsatı bulmuştu.