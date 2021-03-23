'Lavrov'un Çin'de AB'yle ilişkilerin durduğunu vurgulaması tesadüf değil'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Çin'deki temasları sırasında Rusya ile bir kurum olarak AB arasında ilişkilerin bulunmadığını vurgulamasını değerlendiren eski Çekya Dışişleri Bakanı Yaroslav Başta, açıklamanın tesadüf olmadığını ve Moskova'nın dış politikadaki gelişim vektörünün işaret edildiğini belirtti.

Çin'de mevkidaşı Wang Yi ile görüşen Sergey Lavrov, "Bir kurum olarak AB ile ilişkilerimiz yok. Bu ilişkilerin tüm altyapısı Brüksel’in tek taraflı kararları yüzünden yok edildi" demişti.

'Rusya-AB ilişkileriyle ilgili bu son derece keskin açıklama hiç tesadüf değil'

Lavrov'un sözlerini Sputnik'e değerlendiren Yaroslav Başta, "Lavrov'un Çin ziyareti sırasında yaptığı Rusya-AB ilişkileriyle ilgili bu son derece keskin açıklama hiç tesadüf değil. Bu açıklamayla Lavrov, AB'nin 2014'ten beri izlediği Rusya'yla ilişkileri bozma tutumunun yalnızca Moskova-Pekin işbirliğini güçlendirmeye hizmet ettiğini vurguladı. Lavrov'un Çin'deki açıklamalarının en önemli mesajı buydu" dedi.

Lavrov'un bu sözlerle verdiği ikinci mesajın 2014'ten beri Rusya ile AB arasındaki diyaloğun sadece Brüksel'in yaptırım dalgasını sürekli olarak genişletmesinden ibaret olduğunun altını çizen Başta, "Üçüncü mesaj olarak ise Lavrov, Avrupa Komisyonu ve AB'deki diğer yönetim organlarının Rusya'ya yaklaşımları ile kendi ulusal çıkarlarını gözeterek Moskova'yla işbirliğini geliştirmeye devam bazı AB ülkelerinin yaklaşımları arasındaki farkın altını çizdi" ifadelerini kullandı.