İsveç basını: Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri NATO'yu böldü

İsveç basını, ABD Başkanı Biden'ın Rus mevkidaşı Putin'le ilgili sert ifadelerinin NATO ülkelerini, Washington'un tavrı ile bunu reddetmek gibi zor bir seçimle karşı karşıya bıraktığını yazdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yayınlanan Svenska Dagbladet gazetesinde yer bulann yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le ilgili sert sözlerinin NATO ülkelerini, Washington'un tavrı ile bunu reddetmek gibi zor bir seçimle karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Jonas Gummesson imzalı yazıda, "NATO çevrelerinde bölünme artık bir gerçek" denildi.

NATO üyelerinin tamamen ABD'nin ekonomik ve askeri gücüne bağımlı olduğu kaydedilen yazıda, diğer yandan birçok üyenin Rusya ile yakın iş birliğine ilgi duyduğu belirtilerek, "Ruslarla iyi ilişkileri sürdürmek için özel nedenleri olan ülkeler orta yol bulmakta zorlanacak" değerlendirmesi yer aldı.

Örnek olarak Almanya'nın, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi dahil Rusya ile olan 'büyük gaz iş birliğine', Rusya ile Türkiye arasındaki askeri anlaşmalara ve bazı Avrupa ülkelerinin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'ye olan ilgisine işaret edildi.