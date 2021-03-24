'Rusya ile Türkiye arasında ulusal parayla yapılan işlemlerin artması için gerekli koşullar var'

Rus ekonomi uzmanı Nikolayev, dünya genelinde gözlemlenen dolardan vazgeçme eğiliminin Rusya ve Türkiye arasında ulusal paralarla yapılan işlem sayısının artması için gereken koşullar yarattığını belirtti.

Moskova merkezli ACRA Egemen Derecelendirmeler ve Makroekonomik Analiz Grubu Başkan Yardımcısı, Sputnik’e açıklamasında, “2016-2019 döneminde, Türkiye’nin Rusya’yla ticaretin genel ticaretteki payı yüzde 5’ten yüzde 9’a çıktı. Rusya Merkez Bankası, enflasyonu istikrara kavuşturmak için başarılı bir politika izledi. Ayrıca ABD doları kullanımında düşüş yönünde küresel bir eğilim var. Bu nedenle, Türkiye ve Rusya arasında orta ve uzun vadede ulusal para birimleriyle yapılan işlem sayısının artması için gereken koşullar var” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, Rusya dahil diğer ülkelerle işlemlerde ulusal paraların kullanımı için dürtücü etkenleri kısa ve orta vadeli olarak ikiye ayıran Nikolayev, “Kısa vadede, TL’nin yüksek volalitesi, ülkeleri aralarındaki işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmaktan caydırıyor, çünkü döviz risklerini ve sigorta maliyetlerini artırıyor” dedi.

Nikolayev, “Diğer şeylerin yanı sıra, ülkeler arasındaki ticaret endeksleri ve partner ülkedeki enflasyon istikrarı, orta ve uzun vadeli teşviklerdir” diye ekledi.

Rusya ve Türkiye, 2019’da, ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanılması için anlaşma imzalamıştı.