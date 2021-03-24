Fransızların yüzde 26’sı, Rus Sputnik V aşısı olmak istiyor

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yüzde 26’sının mümkün olması halinde Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısı olmak istediğini ortaya koydu.

Önde gelen Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün (IFOP) Sputnik için 17-18 Mart tarihleri ​​arasında, 18 yaş ve üstü 1009 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, Fransız vatandaşlarının ülkelerinde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının neden olduğu ekonomik, toplumsal ile psikolojik zararlar ve Kovid-19’a karşı aşı olma konusundaki görüşlerini araştırdı.

© Sputnik katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 45’i) koronavirüs aşısı yaptırmak istediğini dile getirirken yüzde 26’sı mümkün olması halinde Rus Sputnik V aşısını tercih edeceğini belirtti.

Anket, Fransızların yüzde 34’ünün Kovid-19 nedeniyle ülkede uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin toplumda yol açtığı zarar ile sıkıntıların koronavirüs salgınının verdiği zararları aştığını düşündüğünü ortaya çıkardı.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 45’i) koronavirüs aşısı yaptırmak istediğini dile getirirken yüzde 26’sı mümkün olması halinde Rus Sputnik V aşısını tercih edeceğini belirtti.

Aşı yaptırmış katılımcıların yüzde 41’inin ise mümkün olması halinde Rus koronavirüs aşısı olmak istemesi dikkat çekti.