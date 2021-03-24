‘Macron, Türkiye’yi kolektif Batı’nın isteklerine uygun davranmamakla suçluyor’

Fransa liderinin görüşüne göre, diğer yandan Türkiye’nin jeopolitik olarak başka yere yönlenmesini engellemek için 'yularının elden bırakılmaması' gerekiyor. Çünkü AB ülkeleri Türkiye sayesinde göç sorununu çözüyor.

Macron'un yaklaşımı ne kadar adil kabul edilebilir?

Rusya Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği uzmanı, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Fransa arasında gerçekten de çok zor bir durumun oluştuğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Hatta daha somut olabilir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasında çok karmaşık bir durum söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı’nın, alenen Türkiye’ye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etme ve onu, kolektif Batı’nın istediği gibi davranmamakla suçlama isteğini görüyoruz. Türkiye-Fransa ilişkilerindeki çatlak oldukça uzun zaman önce oluştu. Bu tür dikenler de onsuz da gergin olan ilişkilerin daha da kötüleştiriyor”.

Türkiye-Fransa anlaşmazlığının, NATO’nun askeri ve politik birliğini bozmakta olduğunu dile getiren Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, NATO için çok büyük bir uyumsuzluk ve üye ülkeler arasındaki ayrılığı artırıyor. Buna ek olarak Türkiye’nin de NATO’ya yönelik bir dizi şikayeti var. Hava savunma sistemleri, Suriye’nin kuzeyindeki ilişkiler, karşılıklı hakaretler ve birçok başka sorunla bağlantılı somut olaylar var. Yani NATO’da bölünmenin kaçınılmaz olduğu gerçeğini ortaya koyan birçok vaka birikerek artıyor. Ve bunun suçlusu hiç de Türkiye değil”.