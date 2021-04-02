‘ABD, Türkiye’yi Karadeniz tuzağına çekemeyecek’

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, Karadeniz’de Rusya’nın “sinirleriyle oynama” çağrısında bulundu. ABD’li general, Rusya’ya karşı birleşmesi gereken Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova’yı birbirine yardım etmeye ve istihbarat paylaşımında bulunmaya çağırdı.

'Biden’in tutumunun gerilimi tırmandırmaktan yana olduğu açık'

Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, “Emekli ABD’li generalin bu sözleri, Joe Biden idaresinin seçtiği saldırgan dış politikaya tamamen uyuyor. Bu, Karadeniz bölgesinde güvenliğe katkıda bulunmuyor. Aksine, bölgede onsuzda karmaşık olan durumu daha da kötüleştiriyor. Halihazırda Donbass’taki durum ağırlaştı. Ukraynalılar oraya kuvvetlerini takviye ediyor. ‘Şahin’ Biden’in tutumunun gerilimi tırmandırmaktan yana olduğu açık” ifadesini kullandı.

ABD ve kuklaları gibi hareket eden bölge ülkeler ‘şahin’ eylemlerinden vazgeçmezse ve Donbass’taki Rus vatandaşlarına baskıları teşvik ederse Rusya’nın harekete geçmek zorunda kalacağını kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya’nın tepkisi, Rusya karşıtı eylemlerin seviyesi ve yoğunluğuna bağlı olarak sert olabilir. Hatta 2008 senaryosunun tekrarlanması mümkün, ama bu sefer Ukrayna’ya yönelik olacak. Bu yüzden komşularımıza, okyanus ötesindeki sözde hamilerine uymayı tavsiye etmem”.

ABD’nin Karadeniz planlarında Türkiye’ye kıskanılmayacak rol ayrıldığını dile getiren Kostikin, “Bir yandan Rusya ve Türkiye arasında, Dağlık Karabağ’dan Suriye’ye, enerjiden ticarete kadar bir dizi ortak ilgi alanı var. Diğer yandan Türkiye, müttefik yükümlülükleri nedeniyle ABD’ye bağlı. Karadeniz bölgesindeki durum sallanmaya devam ederse ABD ne yapıp edip Türkiye’yi kendi oyunlarının içine çekmeye çalışacak. Sanırım, Ankara bunu anlıyor ve Washington’un tuzağına düşmeyecek” dedi.