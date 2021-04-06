Rus uzman Türkiye'ye yaptırımları yorumladı: Washington için sadece kendi çıkarları önemlidir

ABD'nin Rusya'yla yürütülen askeri işbirliği nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasını değerlendiren Rus uzman Şapovalov, Washington için müttefiklerinin çıkarlarını hiçe saydığını ve sadece kendi çıkarlarını gözettiğini vurguladı.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine uyguladığı yaptırımlar 7 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Moskova Devlet Üniversitesi Tarih ve Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Vladimir Şapovalov, yaptırımların yürürlüğe girmesi arifesinde Sputnik'e verdiği demeçte ABD'nin bu adımını yorumladı.

Washington'un eylemlerinin bir yandan tuhaf diğer yandan ise mantıklı olduğunu düşünen Şapovalov bu görüşünü şöyle açıkladı: "Bir taraftan tuhaf bir karar zira ABD, bir NATO müttefikine, farklı alanlarda sürekli işbirliği yaptığı bir ülkeye yaptırım uyguluyor. Yaptırımlar aslında ABD'nin kendi çıkarlarına darbe vuruyor. Diğer taraftan da bu durumda hiçbir tuhaflık yok, zira ABD için müttefiklerinin çıkarları yok, sadece kendi çıkarları vardır. ABD, hegemonya amaçlarına ulaşmak ve ekonomik çıkarlarını korumak için, ister Türkiye veya Almanya olsun, her ülkeye darbe vurmaya hazır olduğunu birçok kez gösterdi. Bu açıdan bakıldığında ABD'nin eylemleri mantıklı."

'ABD müttefiklerini Amerikan silahları alması gereken küçük partnerler olarak görüyor'

ABD'nin oldukça uzun bir süredir müttefiklerinin üçüncü ülkelerden silah almasına fiilen yasak getirdiğine dikkat çeken Şapovalov, "ABD, tüm müttefiklerini Amerikan silahları almak zorunda olan küçük partnerler olarak görüyor. Bu, ABD için dayanışmanın bir standart olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'Yaptırımlar Türkiye'nin ABD'ye sevgisini artırmayacak'

Rus uzman, söz konusu yaptırımların Türkiye'nin ABD'ye olan sevgisini artırmayacağını ve olumsuz etki yaratacağından emin olduğunu da vurguladı.

Rusya ile kurulan ilişkiler gerekçe gösterilmişti

ABD yönetimi, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 'Rusya ile kurulan ilişkileri' gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, 'SSB'nin, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi' olarak açıklamıştı.

Geçen yılın aralık ayında Washington yönetimi, söz konusu kurum ve yetkililere Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek yaptırım uygulamıştı.